Madagascar: Meurtre à Antehiroka - Un acheteur d'objets usagés recherché

Un acheteur de matériel et d'objets usagés est le principal suspect dans le double meurtre commis au domicile d'un couple, à Amboaroy Antehiroka. Il aurait été la dernière personne accueillie dans la maison avant les faits.

Jean Yves Michel Rakotoarisoa, un commerçant de 35 ans domicilié à Antanety Bemasoandro Itaosy, est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur le double meurtre, soupçonné d'être impliqué dans les faits. La gendarmerie a diffusé avant-hier un avis de recherche comportant sa photographie et ses éléments d'identité. Toute personne disposant d'informations permettant de le localiser est invitée à prévenir les forces de l'ordre les plus proches ou à contacter la brigade d'Antehiroka au 034 05 700 76, ou celle de Talatamaty au 034 05 700 77. « Pour l'heure, cet homme reste le seul suspect. L'enquête se poursuit », indiquent les enquêteurs.

Selon les renseignements recueillis et les investigations de la gendarmerie, l'homme connaissait les propriétaires, auprès desquels il venait acheter du matériel et des objets usagés. Il aurait été accueilli dans la maison samedi vers midi. Les enquêteurs pensent que le double meurtre aurait été commis à ce moment-là.

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Les propriétaires, un ressortissant français de 86 ans et son épouse malgache de 65 ans, ont été tués à coups de couteau. Le suspect aurait ensuite pris la fuite en franchissant le mur d'enceinte. Il est recherché dans le cadre de l'enquête sur ce double meurtre.

Pour rappel, les victimes ont succombé à de multiples blessures à l'arme blanche. Ce couple d'entrepreneurs possédait une agence de voyages.