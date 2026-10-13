Sénégal: A la Une - L'audition de Abdou Karim Fofana par la Commission d'enquête parlementaire sur le patrimoine bâti

Dakar — L'audition de l'ancien ministre de l'Urbanisme et ancien Directeur général de l'Agence de la Gestion du patrimoine bâti de l'Etat, Abdou Karim Fofana, par la Commission d'enquête parlementaire sur le patrimoine bâti et la rentrée des classes sont au menu des quotidiens reçus, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Face à face électrique", selon WalfQuotidien, relevant que l'ancien ministre de l'Urbanisme et ancien Directeur général de l'Agence de la Gestion du patrimoine bâti de l'Etat de 2015 à 2019, Abdou Karim Fofana, "a donné des sueurs froides à la commission d'enquête parlementaire concernant la cession du patrimoine bâti de l'Etat".

"Interrogé, hier, à la suite de Yaya Abdoul Kane, il n'a pas donné de répit à l'équipe de Momar Talla Ndao. Il était à son aise dans ses réponses et justifications par rapport aux baux et aux actes de cession du patrimoine de l'Etat. Il est même allé jusqu'à qualifier certaines interrogations de +dictée préparée+", note Walf.

Selon le journal, "contrairement à Yaya Abdoul Kane qui a déroulé sans anicroche, l'ancien ministre de l'Urbanisme et ancien Directeur général de l'Agence de la Gestion du patrimoine bâti de l'Etat de 2015 à 2019 a donné des urticaires aux députés de Pastef".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le quotidien L'As, l'ancien ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana "a livré une prestation qui a sérieusement mis à l'épreuve ses interlocuteurs".

"Entre démonstration juridique, reconstitution du dossier Dak Tower, questions répétitives échanges houleux avec le président Momar Talla Ndao, l'ancien directeur général de l'AGPBE a semblé prendre l'ascendant sur les parlementaires. La polémique autour de la conduite de l'audition et les moments de tension ont également révélé un président parfois en difficulté pour garder la maîtrise des débats", écrit le journal.

Libération se fait également l'écho de cette "passe d'armes" entre Karim Fofana et les députés.

La publication rapporte que "face aux députés, Abdou Karim Fofana a fourni des explications sur tous les dossiers mais, surtout, il a tiré à plusieurs reprises sur les membres de la Commission créant parfois une ambiance électrique".

Au coeur de ces échanges houleux, il y a la Cité Fayçal, "bras de fer des baux", selon Sud Quotidien.

"L'audition de l'ancien directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État (AGPBE), Abdou Karim Fofana, a donné lieu, hier, lundi 12 octobre 2026, à des échanges tendus à l'Assemblée nationale. Interrogé par la Commission d'enquête parlementaire sur les conditions de conclusion et de renouvellement des baux de la cité Fayçal, il a défendu ses décisions en invoquant l'antériorité des contrats, les investissements des occupants et les prérogatives de l'agence. Les députés ont, pour leur part, insisté sur la base juridique de ces opérations et sur ses responsabilités", écrit Sud.

La cité Fayçal, située dans le secteur de Cambérène et du Technopole, en banlieue dakaroise, "est un ensemble de 53 Villas administratives appartenant à l'Etat, d'une superficie moyenne annoncée d'environ 800 mètres carrés chacune", rappelle le journal. "Ses occupants sont d'anciens hauts fonctionnaires installés sur le site depuis plusieurs décennies. Le dossier s'est progressivement cristallisé autour du statut juridique de ces logements et des droits que leurs occupants peuvent faire valoir sur des biens restés dans le patrimoine public", souligne Sud.

Le Soleil met en exergue la rentrée des classes et parle d'une "reprise presque normale". "En tournée de supervision de la rentrée scolaire, hier, dans des écoles de la banlieue dakaroise, le ministre de l'Éducation nationale a salué une reprise globalement effective des enseignements sur l'ensemble du territoire national. Moustapha Guirassy a toutefois souligné que 7% des établissements scolaires du pays restent affectés par des problèmes liés aux fortes pluies", rapporte le journal.