Sénégal: Installation solaire - Un projet de décret visant l'assainissement du secteur en gestation

Fatick — Le Sénégal, à travers le ministère de l'Energie et du Pétrole, est train de travailler sur un projet de décret visant à assainir le secteur de l'installation des panneaux solaires, a révélé l'ingénieur Serigne Fallou Diouf, en service à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER).

"On a lancé un projet de décret dans ce sens, parce que le solaire n'est pas un fourre-tout", a-t-il déclaré lors d'un forum communautaire pour une transition énergétique juste, organisé lundi à Fatick, dans le cadre du renforcement de la participation citoyenne, du dialogue territorial et du suivi communautaire.

Le métier d'électricien, "c'est une formation et des études à faire et de la science à appliquer pour pouvoir maîtriser le dimensionnement des équipements, maîtriser aussi ce qu'on appelle une installation avec la puissance donnée", a-t-il dit.

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"Vous devez savoir que telle maison a besoin de telle puissance pour faire fonctionner tous les équipements solaires. Et partant de là, pour mieux assainir le système, l'Etat du Sénégal a mis en vigueur, depuis le 5 décembre 2025, un projet de décret qui vise à contrôler tous les équipements qui entrent au Sénégal", a-t-il précisé lors de ce forum tenu dans le cadre du Partenariat pour la transition énergétique juste (JETP).

Cette activité est à l'initiative du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRASTEC) et de la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique juste (PACTEJ).

M. Diouf a pointé une "confusion fréquente" sur le métier d'installateur solaire.

"Un électricien n'est pas forcément un installateur solaire. Il faut donc bien dimensionner les installations, déterminer le nombre de panneaux et de lampes nécessaires, évaluer la puissance requise, etc., pour éviter les pannes et garantir la durabilité des équipements", a-t-il insisté.

Il a précisé que même si un système solaire peut durer jusqu'à 24 ans, les batteries nécessitent un renouvellement régulier, tous les 3 à 5 ans, et une maintenance rigoureuse.

Il a aussi rappelé que le gouvernement sénégalais, à travers le ministère de l'Energie et du Pétrole, dispose d'un plan de relance et d'électrification visant un grand nombre de localités à travers le pays.

Serigne Fallou Diouf a insisté sur l'importance d'inclure des programmes de maintenance préventive et curative pour assurer la pérennité de ces infrastructures solaires dans toutes les régions du Sénégal.

Il a expliqué les autorités veulent désormais que tout équipement qui entre au Sénégal - panneaux solaires, batteries, onduleurs et régulateurs - soit de qualité, avant d'annoncer un programme d'électrification d'une douzaine d'iles dans le Delta du Saloum.