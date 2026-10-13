Sénégal: Conférence publique de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali à Dakar, jeudi

13 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) du Mali annonce organiser une conférence publique sur "Les origines endogènes des Droits de l'Homme au Mali", jeudi, à Dakar.

La rencontre, prévue à partir de 17h, à l'hôtel King Fahd Palace, se tient en marge de la 89e session extraordinaire publique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui se déroule dans la capitale sénégalaise (12-21 octobre), indique un communiqué parvenu à l'APS.

"Dans une perspective de mieux faire comprendre les droits humains à partir des sources endogènes, donc de nos réalités socioculturelles, la CNDH, grâce à l'appui de l'Ambassade du Royaume Uni au Mali, a mené une étude sur l'origine endogène des droits humains au Mali", lit-on dans ce communiqué.

Il ajoute que l'objectif global de cette conférence publique (side event) est de contribuer à une meilleure appropriation des droits de l'homme à travers la valorisation des pratiques sociétales africaines et valeurs culturelles, promues par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, lesquelles "sont en phase avec les valeurs universelles des droits humains".

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Selon le communiqué, des commissaires de la CADHP, des représentants d'organisations de la Société civile et de médias, des autorités publiques, des représentants de partenaires techniques et financiers, sont attendus à cette rencontre dont l'un des objectifs est de "déconstruire les stéréotypes sur les droits de l'homme en Afrique".

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