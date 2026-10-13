Sénégal: Un gap de 6 471 localités non électrifiées à combler d'ici à 2029

Fatick — Le Sénégal doit électrifier 6 471 localités d'ici à 2029, afin de combler le gap noté dans ce domaine, pour une enveloppe financière de 396 milliards de francs CFA, a-t-on appris de l'ingénieur Serigne Fallou Diouf, en service à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER).

"L'objectif de l'Etat est clair : permettre à tous les Sénégalais, où qu'ils soient et où qu'ils puissent résider, d'avoir accès à l'électricité. Et l'objectif dans ce cas-ci, c'est d'électrifier 6 471 localités d'ici à 2029, pour un coût global de 396 milliards FCFA", a-t-il notamment déclaré.

M. Diouf a fait cette déclaration savoir lors d'un forum communautaire pour une transition énergétique juste, tenu lundi à Fatick, dans le cadre du renforcement de la participation citoyenne, du dialogue territorial et du suivi communautaire.

Ce Forum est à l'initiative du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRASTEC) et de la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique juste (PACTEJ).

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"La semaine dernière, le ministre de l'Energie et du Pétrole et celui en charge des Finances ont réussi à convaincre certains bailleurs pour aider l'État du Sénégal à réaliser cet objectif d'ici 2029", a-t-il indiqué.

Dans la région de Fatick, "Gossas est un peu en rade, avec un taux d'électrification qui tourne autour de 67%. Et notre objectif est clair : aider Fatick, Foundiougne et Gossas à avoir accès globalement dans leur territoire, de manière beaucoup plus large, à l'électricité d'ici 2029", a ajouté Serigne Fallou Diouf.

Selon lui, parmi les 34 projets validés dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'investissements publics (PIP), il est prévu la solarisation de 2 000 forages, pour permettre à beaucoup de Sénégalais qui sont dans l'agriculture d'en bénéficier.

"Au niveau de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, on a un taux de couverture de 99%. Donc, sur les 553 collectivités territoriales, l'ANER [en] a couvert, au moins, 549. Notre ambition, c'est de permettre à tout Sénégalais d'avoir de l'éclairage pour d'abord régler les volets économique et écologique", a fait savoir Diouf.

D'après l'ingénieur, l'éclairage public solaire, qui permet de réduire les gaz à effet de serre, est destructeur de la couche d'ozone et participe à la protection de l'environnement.

"Donc, l'installation des lampadaires solaires revêt beaucoup de facteurs importants, à savoir une exigence écologique et une amélioration économique", a-t-il soutenu.