Sénégal: Ndindy - Le centre de santé va prochainement recevoir six unités de dialyse

Ndindy — Le centre de santé de Ndindy (centre) va prochainement réceptionner six unités de dialyse offertes par des partenaires français, a annoncé l'édile de cette commune du département de Diourbel, Cheikh Seck.

M. Seck a fait cette annonce lors d'une cérémonie de remise symbolique de fournitures scolaires, lundi.

"Ces partenaires sont prêts à nous fournir six unités de dialyse", a déclaré l'édile de Ndindy, qui ambitionne de faire de cette structure sanitaire un hôpital de niveau 2.

Elle compte actuellement quatre médecins, un laboratoire, un cabinet dentaire et deux ambulances médicalisées, a signalé l'édile.

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La cérémonie a été marquée par la remise symbolique de fournitures scolaires d'un montant de plus de cinq millions de francs CFA, destinées à 26 écoles primaires, au CEM, au lycée, au centre de formation, au "daara" moderne et à la case des tout-petits de Ndindy.

Selon le maire, les fournitures acquises dépassent les expressions de besoins formulées par les services techniques et les directeurs d'école.

Leur répartition sera effectuée en fonction des effectifs et des besoins de chaque établissement, sous la coordination de la commission de l'éducation.

M. Seck a, par ailleurs, promis de renforcer l'accompagnement des jeunes et des femmes pour les aider à développer des activités génératrices de revenus.

Il s'est également engagé à oeuvrer pour la construction d'une tribune et le gazonnement du stade municipal.

L'édile a organisé, le même jour, la finale de la Coupe du maire, dans le cadre des activités sportives de la commune.