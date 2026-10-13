Afrique: Championnats d'Afrique canoë - Le Sénégal décroche cinq médailles dont un or

Dakar — Le Sénégal a décroché cinq médailles aux championnats d'Afrique de canoë sprint et de para-canoë disputés en Algérie du 8 au 12 octobre, dont une en or remportée par Ibrahima Fall en KL2 200 mètres (para-canoë) et quatre en argent.

La compétition a réuni une dizaine de pays africains.

Le Sénégal a terminé à la sixième place du classement général, dominé par l'Égypte avec un total de 26 médailles, 17 en or, cinq en argent et quatre en bronze.

Ibrahima Fall s'est illustré en remportant la médaille d'or dans l'épreuve du KL2 200 mètres en para-canoë. Il a offert au Sénégal son titre continental en bouclant la course en 55 secondes et 58 centièmes.

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Son compatriote Edmond Sanka a, pour sa part, décroché la médaille d'argent en KL3 200 mètres (para-canoë), terminant à la deuxième place en 43 secondes.

En canoë sprint, Mame Thiané Diarra et Combe Seck ont chacune remporté deux médailles d'argent dans les épreuves féminines de C1 (canoë monoplace) et de C2 (canoë biplace).

Mame Thiané Diarra a terminé deuxième du C1 200 mètres en une minute, derrière l'Égyptienne Asmaa Aly, qui a réalisé un temps de 56 secondes et 79 centièmes. La Sénégalaise a devancé l'Algérienne Imène Hassani.

Elle a également décroché l'argent en C2 500 mètres avec sa compatriote Combe Seck. Les deux Sénégalaises ont réalisé un chrono de 2 minutes, 27 secondes et 92 centièmes.

Combe Seck a aussi remporté une médaille d'argent en C1, avec un temps de 56 secondes et 5 centièmes.

Les résultats obtenus lors de ces championnats d'Afrique sont comptabilisés dans les qualifications pour les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028.

La Fédération internationale de canoë (ICF) a mis en place un nouveau système de qualification fondé sur la régularité.

Au lieu de reposer sur une seule course décisive, la qualification dépend désormais de l'accumulation de points obtenus par les athlètes lors de compétitions clés.