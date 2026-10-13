Cote d'Ivoire: Octobre Rose/Cancers féminins - Une organisation prône le dépistage précoce et la solidarité

La Fondation Femmes Shunamites en Action (Ffsa) a organisé, le 10 octobre 2026, à Cocody, le « Brunch de la Vie », autour du thème : « Derrière chaque femme se cache une histoire. Agissons pour sauver des vies ». À travers cette initiative, la fondation a officiellement lancé sa caravane de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, avec un message fort : « Oui à la vie » et « Non à la mort ».

La présidente de la fondation, Sylvie Beugré Phox, a réaffirmé sa détermination à combattre ces maladies, qui continuent de faire de nombreuses victimes. Cet engagement est profondément ancré dans son vécu personnel et dans les douloureuses épreuves traversées par son entourage. « J'ai la rage de vaincre le cancer. Il m'a arraché une amie, une grande soeur, une mère, des filles de la même communauté religieuse. Le cancer a même failli m'emporter », a-t-elle confié.

Pour la présidente, cet engagement ne relève nullement d'un effet de mode. « Je suis aussi une survivante », a-t-elle rappelé, soulignant ainsi la dimension personnelle de son combat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincue que le dépistage précoce constitue un levier essentiel dans la lutte contre ces maladies, elle a insisté sur l'importance de se faire dépister à temps. « Oui, le cancer se guérit lorsqu'il est dépisté tôt. Et quand on en guérit, il ne faut pas se taire, il faut s'engager », a-t-elle déclaré.

À l'endroit des hommes et des femmes présents à cette rencontre, Sylvie Beugré Phox a lancé un appel à la mobilisation collective. Elle les a invités à « faire de la solidarité une arme, de la sensibilisation un levier, du dépistage une priorité et de l'accompagnement des patientes une responsabilité collective ».

La rencontre a également été l'occasion pour la présidente de la fondation de témoigner sa reconnaissance aux partenaires et aux personnes de bonne volonté qui soutiennent les initiatives de l'organisation depuis sa création. Grâce à cet accompagnement, celle-ci a pu mener des actions de sensibilisation et de lutte contre les cancers féminins dans plusieurs villes du pays.

Elle a notamment annoncé que la fondation dispose désormais, pour ses activités sur le terrain, d'un thermocoagulateur et d'un échographe. Ces équipements viennent renforcer ses capacités d'intervention dans le cadre de ses actions en faveur de la santé des femmes.

Prenant la parole au nom de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Pacôme Kouadio a souligné que la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus est une responsabilité collective.

Selon lui, investir dans la santé des femmes revient également à investir dans l'avenir de nos sociétés. Il a ajouté que chaque action de sensibilisation et chaque examen de dépistage représentent une chance supplémentaire de sauver des vies.

Le message d'espoir de quatre survivantes

Moment particulièrement émouvant de ce brunch, les témoignages de quatre femmes ayant traversé l'épreuve du cancer ont marqué les esprits. Certaines ont subi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, ainsi que des interventions chirurgicales, au cours de leur parcours de soins.

À travers leurs récits empreints de courage et de résilience, elles ont partagé les difficultés rencontrées, les moments de doute et la détermination nécessaire pour continuer à se battre, même lorsque leur corps est éprouvé par la maladie.

Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont en rémission et poursuivent leur suivi médical conformément aux protocoles établis par leurs médecins. Leurs témoignages ont constitué un véritable message d'espoir à l'endroit des femmes confrontées à la maladie.

La caravane parcourra plusieurs communes d'Abidjan afin de sensibiliser les populations à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, et ce, jusqu'à la fin du mois.