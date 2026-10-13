Cote d'Ivoire: Présidence JCI Abidjan-Soleil - Tebily Déborah succède à Fabienne N'Dri

12 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par J.D

La Jeune chambre internationale (Jci) Abidjan-Soleil a tenu sa convention locale, le 10 octobre 2026, à Cocody Riviera-Palmeraie. L'assemblée générale élective a porté Tebily Déborah à la présidence exécutive pour le mandat 2027, en remplacement de Fabienne N'Dri.

Un mandat 2026 clos sur un « bilan flatteur »

Pour la présidente sortante, c'est un « sentiment de fierté ». Elle revendique plus de 90 % d'activités réalisées et un taux de réalisation supérieur à 100 % pour les projets phares, notamment le Women's Day 6, un programme de mentorat destiné aux jeunes entrepreneurs, ainsi qu'une campagne de dépistage gratuit et de consultations de santé à Botro, qui a touché plus de 500 personnes contre 200 initialement visées.

À ces activités s'ajoutent le Festival des Ensoleillés et plus de onze formations. Le 30 septembre dernier, la Jci a également remis des espaces aménagés à la plus ancienne école primaire de Cocody, fondée en 1947 et accueillant plus de 2 700 élèves, ainsi qu'un hangar destiné aux femmes du marché. Ce projet a coûté plus de 7 millions de Fcfa.

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2027 : consolider avant d'étendre

Pour Tebily Déborah, après sept mandatures, « c'est le moment de consolider plutôt que d'étendre ». Placée sous le thème « Tout se construit », sa mandature entend promouvoir un leadership fondé sur la résilience. Au sein d'une organisation qui fête ses cinq ans, elle invite les jeunes à « rêver grand ».

Quatre chantiers figurent à son programme : le Women's Day, la Green School, prévue en mai 2027 dans la région de Bouaké, le Soleil Business Night, une soirée de réseautage, et la rénovation du bâtiment qui accueille les réunions hebdomadaires. « Le travail bien fait finit par porter des fruits », martèle-t-elle.

La journée s'est prolongée dans un espace événementiel au Plateau, avec un dîner de gala et la cérémonie de port de la chaîne Jci, symbole de la transmission des responsabilités à la nouvelle équipe.

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