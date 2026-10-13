Cote d'Ivoire: Buyo - L'école primaire publique de Lobo 2 réhabilitée et 500 kits scolaires offerts

Lobo 2, dans la sous-préfecture de Dapéoua, département de Buyo, dispose désormais d'une école primaire publique rénovée. À l'initiative de l'entreprise minière Bethel Gold, l'établissement, autrefois en très mauvais état, a été réceptionné le 9 octobre 2026. La cérémonie a également été marquée par la remise de plus de 500 kits scolaires aux élèves, dans le cadre des actions de responsabilité sociétale de l'entreprise.

L'événement a réuni les autorités administratives, les responsables du secteur minier, les chefs traditionnels, les populations et les acteurs de la communauté éducative.

Pour Gérard Hyoni Madou, directeur général de la société, l'achèvement de cet ouvrage constitue un motif de satisfaction pour son entreprise. Il s'est réjoui de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, avant de souligner que cette réhabilitation constitue une réponse concrète aux besoins de la communauté.

Il a invité les populations à prendre soin de l'école afin de préserver durablement les acquis de cette réalisation.

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Parfait Kouadio, directeur régional des Mines, a salué la réalisation de cet ouvrage et encouragé l'entreprise à poursuivre ses engagements en faveur du bien-être des communautés.

Représentant le préfet de Buyo, le sous-préfet Barro Habib Mohamed a exprimé sa gratitude à Bethel Gold pour son appui au système éducatif local.

Abordant la question de l'exploitation aurifère, l'autorité administrative a tenu à clarifier la position de l'État. Selon lui, l'activité minière n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, mais son exercice doit impérativement se conformer aux lois et règlements en vigueur.

Fort de près de douze années d'expérience dans l'administration territoriale, il a souligné que la solidarité et la cohésion sociale constituent des atouts majeurs pour le développement local.

Il a exhorté les populations à privilégier le dialogue et la paix dans le règlement des différends, afin d'éviter les conflits susceptibles de fragiliser le vivre-ensemble.