Cote d'Ivoire: Choc des Titans - Koumassi a vibré au rythme de la boxe samedi soir

L'espace Inch'Allah, dans la commune de Koumassi, a accueilli la quatrième étape de la 7e édition de « Choc des Titans », une compétition initiée par le promoteur Jimmy Traoré. Cette soirée consacrée au noble art a proposé dix combats, à savoir quatre combats novices, cinq combats amateurs élites et un combat professionnel.

« Le Choc des Titans, aujourd'hui, est devenu une vitrine pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Koumassi accueille l'événement. Nous sommes là pour vous, pour cette jeunesse... Nous sommes en train de porter ce projet pour que la boxe soit l'école de la seconde chance pour la jeunesse ivoirienne. Nous sommes là pour vous apporter du rêve, pour vous dire qu'avec la boxe, vous serez les héros de demain.

La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence. L'émergence, pour nous, c'est l'éducation de la jeunesse. Une jeunesse éduquée, c'est un peuple qui va très vite et très bien », a expliqué Jimmy Traoré, initiateur de « Choc des Titans ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le maire de la commune de Koumassi, Narcisse Toussaint Balley, a profité de l'affluence des populations à l'espace Inch'Allah pour présenter les projets sportifs déjà réalisés et ceux en cours de réalisation. « Koumassi a toujours placé la jeunesse au coeur de son projet de développement. Mon illustre prédécesseur, le ministre-gouverneur, a construit, entre 2018 et 2023, près de 25 aires de jeux pour la jeunesse de Koumassi.

Nous nous apprêtons, le 15 octobre prochain, à inaugurer le complexe sportif Alassane Ouattara, situé au quartier 05. Il s'agit d'un complexe omnisports doté d'une piscine olympique, d'un stade avec tribune, de vestiaires et d'un centre omnisports », a-t-il révélé.

Il a ensuite précisé : « La boxe n'est pas oubliée, parce que, sur cette mythique place Inch'Allah, il y aura un complexe multifonctionnel. Nous allons conserver toutes les fonctions de la place Inch'Allah : on pourra y organiser des meetings politiques, des spectacles culturels et des activités sportives. Nous aurons un ring dans ce complexe pour les jeunes qui s'adonnent à la boxe. Nous voulons faire en sorte que la boxe atteigne le niveau du football, pour que tous les jeunes puissent se retrouver à travers cette discipline », a déclaré le maire, présent à cette compétition.

À l'instar de Koumassi, les communes de Yopougon, d'Adjamé et de Bingerville ont également accueilli cette caravane de boxe.