Afrique: Santé oculaire - Des ONG soulagent des malades

Les membres du bureau de l'Association Afrique glaucome France ont séjourné pendant quelques jours en Côte d'Ivoire. Cela, dans le but de signer un partenariat avec trois associations ivoiriennes. À savoir la Mutuelle Anouanzè de la sous-préfecture de Niablé, l'Association des femmes leaders et l'Association d'entraide et de développement de Yocoboué (Aedi). La cérémonie a eu lieu le 10 octobre, dans un hôtel, dans la commune de Yopougon.

Philomène Tanoé Sossona, la présidente de la Mutuelle Anouanzè, a traduit sa reconnaissance à Afrique Glaucome France qui a accepté d'étendre ses actions en Côte d'Ivoire, après le Cameroun, la Centrafrique et au Mali.

Pour Vallet Anoh, président de l'Aedi, « la signature de la convention avec Afrique Glaucome, est bien plus qu'un partenariat. C'est une alliance pour sauver la vue, pour redonner de l'espoir ». Car, poursuivra-t-il, « dans nos villages, beaucoup de nos parents perdent la vue en silence, sans jamais avoir été dépistés ».

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C'est pour cette raison que Catherine Ettien Kacou, présidente des Femmes leaders, salue l'initiative de l'association Afrique Glaucome France « en faveur des populations vulnérables ». Lesquelles, en plus du dépistage gratuit, recevront des médicaments pour certains et des lunettes pour d'autres. Tout cela, sous le couvert du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, notamment du Programme national de santé oculaire (Pnso) qui a autorisé ce partenariat.

« Afrique Glaucome continuera de soutenir toutes les âmes de bonne volonté qui ont pour objectif de sauver les enfants d'Afrique et le peuple africain », a affirmé Jean-Herlit Bakoga, président de l'association Afrique Glaucome France, lui-même souffrant de déficience visuelle.

La délégation, qu'il conduit, est arrivée en Côte d'Ivoire les bras chargés de présents composés, entre autres, de 50 kg de lunettes (pharmaceutiques et solaires) et de collyres. Cela, grâce au partenariat avec Fraternité Boganda et Ali Adame de l'Organisation MG services Paris.