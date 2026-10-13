Congo-Brazzaville: Education - L'école Pierre-Akiridzo fait peau neuve

Créée en 1972, l'école primaire Pierre-Akiridzo, qui était totalement délabrée, vient d'être rénovée par le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga, en sa qualité de député de la première circonscription électorale d'Ewo, dans la Cuvette Ouest.

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga a présenté et remis officiellement au gouvernement cet établissement scolaire réhabilité, à travers le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean Luc Mouthou. «Quand j'ai vu l'état de délabrement dans lequel se trouvait cette école, j'ai décidé de la réhabiliter pour offrir aux apprenants et aux enseignants un cadre décent du travail et d'apprentissage. L'éducation constitue le socle de toute société qui aspire au développement.

Aucun élève ne doit apprendre dans les conditions qui ne lui permettent pas de s'épanouir. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas simplement les bâtiments rénovés, les salles de classes équipées, mais nous ouvrons un espace de vie, de formation des élites. C'est ici le lieu de saluer et de féliciter le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui s'est toujours investi pour la promotion de l'éducation et la formation du capital humain », a déclaré le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga.

Réceptionnant les clés de cet établissement scolaire rénové, le ministre Jean Luc Mountou a salué les actions que mènent les députés et autres acteurs sociaux en faveur de l'éducation. Toutes ces oeuvres, a-t-il dit, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui se résume à former un capital humain susceptible de relever les futurs défis du développement du Congo.

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Par ailleurs, le ministre a mis à profit cette occasion pour faire un don de matériel didactique à tous les établissements scolaires de la première circonscription électorale d'Ewo. Un geste qui a été salué aussi bien par les enseignants, les élèves, que par les autorités préfectorales, notamment celles qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation.