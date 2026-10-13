Afrique Centrale: Brazzaville accueillera le premier sommet Force 36 et le Gala de la RSE

Les 13 et 14 novembre prochain, la capitale de la République du Congo sera le théâtre de la première édition du sommet Force 36, doublé du premier Gala de la Responsabilité sociétale des entreprises d'Afrique centrale (RSE). L'annonce officielle a été faite, le 13 octobre, au cours d'une conférence de presse à Brazzaville. Organisé à l'initiative de la société civile, en partenariat avec le secteur privé et les pouvoirs publics, l'événement vise à créer un cadre d'action collective et d'impact macro-régional.

Porté par la Fédération des Organisations pour la résilience et le changement émergent et coordonné par l'association Communautés et peuples solidaires, ce rassemblement regroupe plus de cinquante organisations de la société civile. L'objectif affiché est de passer de micro-actions isolées à une stratégie globale structurée autour d'une feuille de route décennale visant l'horizon 2036.

Ce programme stratégique s'articule sur la souveraineté alimentaire et de la transformation locale par le renforcement des chaînes de valeur agricoles, de la transition énergétique avec le déploiement du biogaz et d'énergies propres, du développement de l'économie bleue à travers la valorisation du Bassin du fleuve Congo, ainsi que du renforcement du capital humain par la formation de la jeunesse et l'entrepreneuriat vert.

La rencontre entend également préparer les acteurs économiques régionaux aux défis de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf). Selon Regis Mike Mvila, fondateur et gérant du cabinet Conseil éthique et performances, l'intégration régionale impose une montée en exigence quant à la qualité des produits et services régionaux pour préserver la compétitivité des entreprises locales. «En Afrique centrale, nous avons les mêmes cultures. Nous avons des problématiques communes dans tous les domaines.

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C'est ainsi que nous souhaitons apporter notre énergie afin de commencer à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Si on ne s'adapte pas, nous seront engloutis avec l'arrivée de la Zlécaf. Voilà pourquoi ce sommet permettra aux entreprises de réunir les conditions nesssaires . Nous devrons nous adapter au changement. Si nous voulons être compétitifs, nous devrons travailler pour l'excellence de nos produits et services. Lors du sommet, tous ces aspects seront abordés, notamment les RSE. Ce sommet est porté par la société civile en collaboration avec le partenariat et les pouvoirs publics» , a-t-il indiqué.

De son côté, l'organisation patronale Unicongo, représentée par son chargé de projet Murphy Pandzou, a souligné, au cours de l'échange avec les médias, la nécessité pour le secteur privé de concilier performance économique et engagements sociétaux. Le sommet constituera ainsi une plateforme d'échange directe entre les entreprises, la société civile, les bailleurs de fonds et les institutions publiques.