Tunisie: À l'UTICA, Kais Sellami juge « lent » l'engagement des entreprises tunisiennes dans l'IA

Le président de la Fédération nationale des technologies de l'information, Kais Sellami, a estimé que l'engagement des entreprises tunisiennes dans l'intelligence artificielle est lent.

En marge d'une manifestation intitulée « L'autonomisation numérique des entreprises tunisiennes à l'ère de l'intelligence artificielle, pour mettre en lumière les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle devant les entreprises tunisiennes », l'intervenant a ajouté que malgré cette lenteur, il existe tout de même une prise de conscience auprès des grandes entreprises en Tunisie quant à l'importance de l'intelligence artificielle, devenue indispensable par cette ère.

A noter que l'évènement a été organisé au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et a été réalisé en partenariat avec la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Il s'agit d'une rencontre économique qui met en lumière la nécessité pressante pour le tissu productif local de dépasser le stade de l'expérimentation individuelle d'outils grand public.

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Kais Sellami a souligné que la prochaine étape technologique reposera sur le déploiement de véritables agents d'intelligence artificielle, des systèmes autonomes avancés capables d'épauler les cadres dirigeants et les directeurs de production dans l'analyse immédiate de volumes massifs de données.

Par ailleurs, la mise en avant de la plateforme Investraders par la structure Wisdom Net vise explicitement à contrer le phénomène de la fuite des cerveaux. Ce dispositif offre une solution pratique permettant aux jeunes diplômés universitaires de téléverser et de valoriser leurs projets de fin d'études afin d'obtenir des financements directs auprès de fonds d'investissement tunisiens ou internationaux, tout en maintenant leurs activités sur le territoire national.

Dans cet ordre d'idées, Maher Kheder, directeur exécutif de Wisdom Net, a introduit la plateforme tunisienne gratuite. Kheder a par ailleurs, expliqué qu'outre les étudiants, les entreprises peuvent également bénéficier des services de la plateforme, signalant qu'elle contribue à l'établissement de liens entre les porteurs de projets et les financiers, qu'ils soient de la Tunisie ou de l'étranger.