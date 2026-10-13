Tunisie: Pour renforcer l'engagement et assurer la réalisation du projet - Tunis Bay annonce la nomination d'Alia Al Shamlan au poste de Directrice générale

Tunis Bay, projet parrainé par GFH Bank, annonce la nomination de Mme Alia Al Shamlan au poste de nouvelle Directrice générale, afin de renforcer son engagement et de bâtir un projet de développement de classe mondiale.

Mme Al Shamlan est de nationalité bahreïnienne. Elle occupera ce poste à Tunis Bay afin de porter l'engagement du groupe pour la réalisation du projet et d'élargir les partenariats. Parmi ses priorités figurent la signature de grandes marques hôtelières de luxe phares et le développement de la marina et des composantes résidentielles en bord de mer. Cette nomination s'inscrit dans les efforts de Tunis Bay pour renforcer ses capacités de direction et faire avancer les initiatives qui consolident sa position de destination intégrée pour l'habitat, les affaires, l'hôtellerie et les loisirs.

Mme Al Shamlan compte plus de quinze ans d'expérience en gestion d'actifs, en investissements et en transactions immobilières, couvrant l'ensemble du processus d'investissement, de la structuration à la mise en oeuvre. Sa carrière comprend les fonctions de Directrice exécutive chargée des investissements, ainsi que plusieurs postes en gestion d'actifs et en investissements au sein de GFH. Mme Al Shamlan est titulaire d'une licence en management de l'université Bentley, aux États-Unis.

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Commentant cette nomination, M. Hisham Alrayes, directeur général et membre du conseil d'administration de GFH Bank, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Alia Al Shamlan au poste de Directrice générale de Tunis Bay. Elle allie une expérience variée en gestion d'actifs, en investissements et en transactions immobilières à une connaissance approfondie des priorités commerciales et d'investissement de GFH, acquise en plus de deux décennies au sein de la banque. Nous sommes convaincus que son expertise constituera un atout précieux pour le projet et l'accompagnera dans la conduite de sa prochaine phase, en travaillant avec les équipes et les partenaires pour mettre en oeuvre ses plans de croissance et renforcer la valeur d'investissement de ses composantes. Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de Tunis Bay et de renforcer sa position de destination d'investissement et de tourisme attractive, en créant une valeur durable pour les investisseurs et en contribuant au développement économique de la Tunisie. »

Mme Alia Al Shamlan, Directrice générale de Tunis Bay, a ajouté : « J'ai l'honneur de la confiance accordée pour diriger Tunis Bay, et je compte m'appuyer sur mon expérience en investissements et en gestion d'actifs pour travailler avec l'équipe et nos partenaires à la prochaine phase de croissance du projet. Nos priorités porteront sur la transformation des opportunités en plans d'action concrets, le développement de partenariats qui apportent une valeur ajoutée au projet et le renforcement de son offre hôtelière, tout en créant une destination intégrée et distinctive qui réunit ses composantes résidentielles, commerciales, de services et de loisirs.

Grâce aux initiatives à venir, nous visons à offrir une expérience plus intégrée aux résidents et aux visiteurs, à renforcer la confiance des investisseurs dans les perspectives du projet et à soutenir sa contribution à l'activité économique et touristique de la Tunisie. »

À propos de Tunis Bay

Tunis Bay est un développement urbain intégré et à usages mixtes, détenu par GFH Bank, qui s'étend sur 523 hectares à Kalaat El Andalous, au nord de la capitale tunisienne. Son plan directeur réunit des équipements résidentiels, commerciaux, touristiques et de loisirs, ainsi que des services liés aux affaires, à l'éducation et à la santé. Le projet vise à offrir un environnement intégré pour vivre, travailler et se divertir, tout en créant des opportunités d'investissement et en soutenant le développement économique de la Tunisie. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.tunisbay.tn.

tÀ propos de GFH Bank

GFH Bank, banque islamique de gros agréée par la Banque centrale de Bahreïn et dont le siège est situé à GFH House, P.O. Box 10006, Manama Sea Front, Royaume de Bahreïn, est l'une des banques les plus reconnues de la région du CCG. Ses activités comprennent la gestion de patrimoine et d'investissements, le crédit et le financement, ainsi que la trésorerie et les investissements pour compte propre, avec des actifs et des fonds sous gestion d'environ 25 milliards de dollars US. Ses investissements sont principalement concentrés sur le CCG, les États-Unis et l'Europe. GFH Bank est cotée à la Bourse de Bahreïn, à la Bourse d'Abou Dhabi, à la Bourse du Koweït et au Dubai Financial Market. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.gfh.com.