Tunisie: Incendies de forêt - Ghardimaou se dote d'un nouveau système d'alerte précoce

Une salle dédiée à l'alerte et à la surveillance des incendies de forêt a été inaugurée, mardi 13 octobre, à Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, à l'initiative de la Direction générale des forêts et avec le soutien du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Cette nouvelle structure s'appuie sur l'application FOCUS, présentée comme un système unifié de gestion opérationnelle des incendies. L'objectif est de renforcer les capacités d'alerte précoce, d'améliorer la détection et le suivi des départs de feu et de faciliter des interventions plus rapides et plus efficaces.

Le dispositif doit ainsi contribuer à limiter les incendies de forêt et à mieux protéger les ressources forestières de la région.

Selon un communiqué de la Direction générale des forêts, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts engagés pour moderniser la gestion du secteur forestier et adapter les moyens de prévention et d'intervention aux nouveaux défis liés au changement climatique.

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La hausse des températures et l'évolution des conditions climatiques augmentent notamment les risques d'incendie et peuvent accentuer leurs conséquences sur le couvert forestier et la biodiversité.

La Direction générale des forêts entend ainsi renforcer les dispositifs de prévention, d'anticipation et de gestion des risques, tout en développant l'utilisation de nouveaux équipements et de technologies modernes.

Cette modernisation doit permettre d'améliorer la rapidité de réaction des équipes sur le terrain et de renforcer la capacité du secteur forestier à faire face aux effets du changement climatique.

À travers ce projet, les autorités cherchent également à préserver les forêts tunisiennes, considérées comme une richesse nationale essentielle à l'équilibre écologique et au développement durable.