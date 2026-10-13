Tunisie: Santé - L'Allemagne prépare de nouveaux investissements au pays

La Tunisie et l'Allemagne entendent renforcer leur coopération dans le secteur de la santé, notamment à travers de nouveaux investissements, le transfert de technologies et le développement de partenariats industriels et médicaux.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, s'est entretenu lundi à Berlin avec le président de l'Alliance allemande pour la santé, Roland Göhde, en marge du Sommet mondial de la santé 2026.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, les deux responsables sont convenus d'organiser un forum tuniso-allemand consacré à la santé afin d'examiner des projets d'investissement communs et de favoriser de nouvelles opportunités de coopération entre les acteurs des deux pays.

Une délégation économique allemande devrait également effectuer une visite en Tunisie en 2027. Elle réunira notamment des fabricants de médicaments, d'équipements médicaux et de technologies de santé.

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Lors de la rencontre, Roland Göhde a souligné l'importance de la Tunisie en tant que partenaire de l'Allemagne, mettant en avant les compétences tunisiennes ainsi que le potentiel industriel et médical du pays.

Les discussions ont porté sur le renforcement des investissements allemands dans le secteur tunisien de la santé, mais également sur le transfert de technologies et de savoir-faire, notamment dans l'objectif de soutenir la souveraineté pharmaceutique.

Les deux parties ont également examiné les perspectives de coopération autour de l'hôpital numérique, un domaine dans lequel l'expérience tunisienne pourrait servir de base au développement de nouveaux projets communs.

L'échange d'expertises et le renforcement des compétences des professionnels de la santé figurent également parmi les axes identifiés pour approfondir le partenariat tuniso-allemand.

Le Sommet mondial de la santé 2026 s'est tenu à Berlin du 11 au 13 octobre sous le thème « De la crise à la résilience : innover pour la santé ».