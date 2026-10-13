Tunisie: Industrie pharmaceutique - Le pays mise sur le numérique pour conquérir de nouveaux marchés

Les professionnels de l'industrie pharmaceutique tunisienne appellent à renforcer la coopération entre les organismes publics et les entreprises privées afin d'accompagner le secteur dans sa transition vers le Document technique commun électronique (eCTD), un standard international destiné à digitaliser les procédures réglementaires liées aux médicaments.

Réunis lors d'un séminaire organisé la semaine dernière par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (CCITunis), sous le thème « L'industrie pharmaceutique tunisienne : Transition vers l'eCTD, Digitalisation & Compétitivité durable », les acteurs du secteur ont plaidé pour une adoption progressive de ce nouveau système.

Ils recommandent notamment d'accompagner les entreprises dans la mise en place des outils numériques, des procédures et des organisations nécessaires à l'utilisation de l'eCTD.

Qu'est-ce que l'eCTD ?

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L'eCTD est un format numérique standardisé utilisé par l'industrie pharmaceutique pour transmettre aux autorités sanitaires les dossiers de demande d'Autorisation de mise sur le marché (AMM) et gérer l'ensemble du cycle de vie réglementaire des médicaments.

Selon un communiqué publié mardi par la CCITunis, les professionnels du secteur ont également insisté sur la nécessité de développer les compétences et de renforcer la formation dans les domaines réglementaires et numériques.

L'adoption de ce standard international pourrait permettre à l'industrie pharmaceutique tunisienne d'améliorer son positionnement auprès des partenaires étrangers. Elle contribuerait notamment à renforcer sa crédibilité et son image à l'international, tout en facilitant l'accès à de nouveaux marchés.

Plus de 3 400 médicaments fabriqués en Tunisie

Le secteur pharmaceutique tunisien compte aujourd'hui plus de 80 unités de production, plus de 40 laboratoires pharmaceutiques et plus de 40 entreprises à participation étrangère, selon des données de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA).

Il représente plus de 13 500 emplois directs et cumule plus de 1,4 milliard de dinars.

La production locale couvre par ailleurs une part importante des besoins du marché tunisien. Plus de 3 400 médicaments sont fabriqués en Tunisie, ce qui signifie que près de trois médicaments sur quatre consommés dans le pays sont produits localement.

Les exportations du secteur dépassent, quant à elles, les 200 millions de dinars. Elles ont triplé en cinq ans et représentent désormais environ 18 % de la production pharmaceutique globale, selon la même source.

Dans ce contexte, la transition vers l'eCTD apparaît comme un levier supplémentaire de modernisation du secteur, avec pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes et de faciliter leur accès aux marchés internationaux.