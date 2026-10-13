Tunisie: Coopération internationale - L'ATCT annonce d'importantes opportunités d'emploi au Canada dans les secteurs de la santé et de l'éducation

L'Agence tunisienne de coopération technique a annoncé la disponibilité de nouvelles opportunités de recrutement au profit des compétences tunisiennes pour travailler au Canada. Ces opportunités englobent un certain nombre de spécialités notamment dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, de la petite enfance, des métiers du bâtiment, de la mécanique industrielle et de la maintenance des équipements lourds.

Dans un communiqué, l'Agence a expliqué que des entreprises canadiennes souhaitent justement recruter des compétences tunisiennes répondant aux conditions de qualification et d'expérience professionnelle, appelant les personnes souhaitant postuler à s'inscrire via le formulaire électronique dédié à cet effet. Et ce, dans un délai ne dépassant pas le 16 octobre 2026.

Les spécialités requises dans le secteur de la santé comprennent les directeurs des soins de santé, les chefs de services hospitaliers, les directeurs ou responsables de cliniques, ainsi que les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires des services de santé.

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Quant au secteur de l'enseignement, les opportunités de recrutement concernent les enseignants de l'enseignement secondaire, primaire et préscolaire, les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Pour ce qui est de la liste des métiers techniques demandés, elle inclue les charpentiers de construction, les briqueteurs-maçons, les maçons, les mécaniciens d'ateliers et d'équipements industriels et les mécaniciens d'équipements lourds.

Pour les conditions de candidature, l'Agence exige une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la spécialité requise et l'obtention d'un diplôme universitaire ou d'une qualification professionnelle correspondant à la nature de l'emploi. Et ce, à côté de la maîtrise des langues française et anglaise. La même source note qu'il est également préférable que le candidat soit titulaire d'un certificat de compétence linguistique de type TEF ou TCF.