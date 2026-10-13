Tunisie: Investissement allemand - R. STAHL s'implante au pays et mise sur le numérique

Le groupe allemand R. STAHL, spécialisé dans les équipements et systèmes de protection antidéflagrante, a annoncé l'ouverture d'un bureau en Tunisie, dans le cadre d'un partenariat tuniso-allemand axé notamment sur la transformation numérique et le développement des compétences locales.

"À court terme, notre programme d'action sera axé sur la digitalisation au sens large, avant d'intégrer, à moyen terme, l'intelligence artificielle (IA), appelée à jouer un rôle majeur sur le marché et à répondre aux besoins des différents secteurs", a déclaré Tobias Popp, directeur général par intérim et directeur commercial du groupe.

Interrogé sur les perspectives de cette nouvelle implantation, il a précisé que le bureau tunisien sera dans un premier temps tourné vers le marché local, sans exclure une extension progressive des activités à d'autres pays d'Afrique du Nord, compte tenu de la nature des services proposés.

Plusieurs secteurs industriels figurent parmi les domaines ciblés par le groupe, notamment la chimie, le pétrole, la santé et l'industrie pharmaceutique. Ces activités nécessitent des solutions de transformation numérique ainsi qu'une gestion rigoureuse des processus critiques liés à la santé et à la sécurité, a-t-il expliqué.

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De son côté, le directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie), Jörn Bousselmi, s'est félicité de l'implantation du groupe en Tunisie, estimant qu'elle témoigne de l'intérêt croissant des entreprises allemandes pour les compétences humaines et les capacités techniques du pays, notamment dans le domaine des technologies de l'information.

"Nous passons aujourd'hui de la fourniture d'une simple main-d'œuvre à la valorisation du savoir-faire et du capital intellectuel tunisien, portés par les jeunes diplômés", a-t-il souligné.

Il a rappelé que la transformation numérique, le recours aux plateformes digitales et l'intégration de l'intelligence artificielle constituent désormais des leviers essentiels de développement pour les entreprises industrielles.

Bousselmi a également exprimé l'espoir de voir cette implantation contribuer à une croissance significative des activités du groupe en Tunisie.

Selon lui, l'Allemagne figure régulièrement parmi les trois premiers investisseurs étrangers en Tunisie et demeure le premier partenaire du pays en matière de création d'emplois.

"La Tunisie suscite de plus en plus l'intérêt des entreprises allemandes. Le pays n'est plus perçu comme une destination à bas coûts, mais plutôt comme une destination offrant le meilleur rapport entre coûts et compétences", a-t-il affirmé.

Le responsable de l'AHK Tunisie a, par ailleurs, fait état d'un niveau sans précédent de demandes d'entreprises allemandes souhaitant s'intéresser au marché tunisien, appelant à transformer le potentiel du pays en réalisations concrètes.

Cette implantation intervient dans le contexte de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques et économiques entre la Tunisie et l'Allemagne. L'ouverture du bureau a été marquée par la signature d'un accord d'adhésion du groupe R. STAHL à l'AHK Tunisie.

Spécialisé dans les équipements et systèmes de protection antidéflagrante destinés à prévenir les risques d'explosion en milieu industriel, R. STAHL emploie environ 1 600 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel proche de 300 millions d'euros.

Le groupe dispose de plusieurs sites de production en Allemagne, en Inde, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Norvège. Son réseau international comprend également une douzaine de filiales commerciales et plus de 50 partenaires distributeurs.