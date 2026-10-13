Tunisie: Commerce extérieur - Samir Abid préside le comité de pilotage d'Expo Belgrade 2027 et fixe la Journée tunisienne au 3 juillet

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a présidé la troisième réunion du Comité national de pilotage de la participation tunisienne à l'exposition Expo Belgrade 2027, prévue dans la capitale serbe Belgrade du 15 mai au 15 août 2027, sous le slogan « Jouer pour l'humanité : le sport et la musique pour tous ».

La réunion a été consacrée, selon un communiqué du ministère publié aujourd'hui mardi 13 octobre 2026, au suivi de l'avancement des préparatifs de la participation tunisienne, et à l'examen des aspects organisationnels, techniques, financiers et logistiques, ainsi qu'à la discussion des conceptions relatives au pavillon tunisien, en termes de contenu et d'identité architecturale et artistique. Et ce, afin de garantir la présentation d'une conception intégrée et innovante qui répond au slogan de l'exposition et met en valeur les atouts nationaux, culturels et civilisationnels de la Tunisie.

Les travaux du comité ont également porté sur la préparation du programme économique, culturel et promotionnel accompagnant la participation, dans le but de faire connaître les produits et services tunisiens et de mettre en évidence les opportunités d'investissement et de partenariat, à côté de l'exploitation de ce rendez-vous international pour soutenir la présence des entreprises tunisiennes sur les marchés extérieurs et par conséquent, promouvoir les exportations nationales.

Le ministre a souligné à cette occasion l'importance stratégique de la participation tunisienne à cette manifestation internationale. Et ce, dans la mesure où elle constitue une opportunité pour renforcer l'image de la Tunisie, son rayonnement à l'échelle internationale et une occasion pour faire connaître ses atouts économiques, culturels et touristiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a évoqué l'expérience acquise par la Tunisie lors de sa participation à l'exposition Expo Osaka et les résultats qu'elle a réalisés, insistant sur la nécessité de s'appuyer sur cette expérience et de poursuivre le travail pour réunir les meilleures conditions afin de faire réussir la participation à Belgrade, de manière à garantir la présentation d'une image qui reflète la place de la Tunisie, ses capacités et son expertise dans la participation aux grandes manifestations internationales.

Concernant la Journée nationale tunisienne, prévue le 3 juillet 2027, le ministre a insisté sur la nécessité d'une préparation précoce et rigoureuse de ce rendez-vous, à travers la mise au point d'un programme intégré d'activités économiques, culturelles et promotionnelles.

Il a également appelé à unifier les efforts des différentes parties concernées et à renforcer la coordination entre elles, avec la fixation d'un calendrier précis pour parachever les préparatifs dans les délais impartis, et la mise en place d'un plan de communication et de promotion intégré qui accompagne la participation tunisienne avant le lancement de l'exposition et durant celle-ci, chose qui permettra de garantir la présentation de ses objectifs, de son contenu, de ses différentes activités et d'élargir le cercle d'interaction avec elle aux niveaux national et international.