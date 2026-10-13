Afrique: Innovation, Startups et Coopération Sud-Sud - Coup d'envoi de la 3e édition de BIGTECH Africa à Tunis

Placée sous l'égide du ministère des Technologies de la Communication, la troisième édition de BIGTECH Africa a ouvert ses portes ce mardi 13 octobre 2026 à la Cité de la Culture de Tunis. Prévu sur deux jours, ce rendez-vous incontournable de l'écosystème numérique ambitionne de positionner la Tunisie comme un carrefour incontournable de l'innovation et des technologies sur le continent africain.

Un carrefour technologique sous le signe de l'ouverture internationale

Pour cette nouvelle édition, l'événement confirme son envergure internationale en réunissant près de 3 000 participants. Décideurs numériques, DSI, institutions financières et acteurs économiques de tous secteurs se côtoient pour stimuler la transformation digitale et tisser des synergies durables.

Organisé par TPM Events, le salon bénéficie du soutien de partenaires institutionnels majeurs, à l'image du ministère italien des Affaires étrangères, de l'Italian Trade Agency (ITA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de Smart Capital, de la GIZ et de S2T.

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Les chiffres clés de l'édition 2026

S'exprimant dans une déclaration à la presse, Skandar Haddar, Président-Directeur Général de TPM Events, a souligné la forte dynamique de cette édition, portée par des indicateurs en nette croissance :

Il a, notamment fait état de près de 100 exposants, majoritairement constitués de startups technologiques, aux côtés de pavillons internationaux et de sociétés étrangères.

Il a, en outre, souligné que soixante thématiques seront débattues dans le cadre d'espaces dédiés avec l'intervention de 120 experts, dont 40 % d'internationaux.

Par ailleurs cette troisième édition compte 30 investisseurs, dont 20 étrangers, mobilisés pour financer l'essor des pépites technologiques.

Un triple axe stratégique : Expo, Contenu et Networking

Pensé pour générer de l'impact concret, le programme s'articule autour de trois piliers fondamentaux :

L'Espace Expo : Une vitrine technologique mettant en lumière l'audace des startups et le savoir-faire des exposants tunisiens et étrangers.

Le Contenu : Des espaces de réflexion et de débat ouverts sur les grands défis du numérique et de l'économie de demain.

Le Networking : Des rencontres B2B sur mesure, conçues pour faciliter les rapprochements entre porteurs de projets, investisseurs et grands comptes.

En favorisant les passerelles entre acteurs technologiques et traditionnels, ainsi qu'en renforçant la coopération Sud-Sud, BIGTECH Africa s'affirme plus que jamais comme un catalyseur de croissance et un tremplin pour l'avenir numérique de la région.