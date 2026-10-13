Tunisie: Coupures d'eau - 227 alertes recensées en Tunisie en septembre

L'Observatoire tunisien de l'eau (OTE) a recensé 227 alertes citoyennes liées à des difficultés d'accès à l'eau au cours du mois de septembre 2026, selon sa dernière « Carte de la Soif » publiée mardi.

La grande majorité des signalements concerne des coupures d'eau non annoncées, avec 197 alertes enregistrées sur l'ensemble du territoire.

L'Observatoire a également recensé 18 alertes liées à des fuites d'eau, 10 alertes concernant des mouvements de protestation réclamant le droit à l'eau et 2 alertes relatives à la qualité de l'eau distribuée.

Ben Arous en tête des signalements

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Le gouvernorat de Ben Arous arrive en première position avec 32 alertes enregistrées en septembre.

Il est suivi par Médenine et Bizerte, avec 28 alertes chacun, puis par Tunis, avec 16 signalements, et Gafsa, avec 13 alertes.

Ces données mettent une nouvelle fois en évidence les difficultés persistantes liées à l'accès régulier à l'eau potable dans plusieurs régions du pays.

L'Observatoire tunisien de l'eau est un projet associatif lancé en 2016 par l'association Nomad 08. Il oeuvre notamment en faveur du droit d'accès à l'eau pour tous et assure un suivi des coupures, des perturbations et des problématiques liées à la distribution de l'eau en Tunisie.