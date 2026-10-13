Ile Maurice: Reprendre goût à la vie après le cancer du sein

En ce mois d'octobre, Link to Life organise plusieurs activités pour ses bénéficiaires, notamment une séance de sophrologie dans le jardin de Link to Life à Vacoas récemment. Les femmes encadrées par cette organisation non gouvernementale se retrouvent pour une séance de sophrologie. C'est pour elles un moment où elles peuvent souffler, se recentrer et prendre soin d'elles-mêmes. Autour d'elles, les échanges se multiplient. Chacune connaît, à sa manière, les doutes, la dureté des traitements et les moments difficiles liés au cancer du sein. Mais aujourd'hui, elles sont surtout là pour partager, écouter et avancer ensemble.

La sophrologie est une thérapie psychocorporelle qui agit à la fois sur le corps et l'esprit. À travers des exercices simples de respiration, des mouvements de contraction et de relâchement musculaire, ainsi que de visualisation, elle permet de mieux gérer le stress, l'angoisse et les émotions.

À Link to Life, ces séances ont lieu deux fois par mois. Pour Jaya Bheemuck, sophrologue, l'objectif est d'aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à écouter leur corps et leurs pensées, mais aussi à apprendre à relâcher les tensions accumulées pendant ou après les traitements.

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Les exercices se font dans une atmosphère détendue. Les femmes participent, échangent et se reconnaissent parfois dans les expériences vécues par les autres. Car au-delà de l'activité, ces rencontres permettent aussi de ne pas se sentir seules face à la maladie.

Corinne Radis, 52 ans, vit cela depuis près de cinq ans. Tout a commencé lorsqu'elle a remarqué une grosseur et un gonflement dans le dos. Lors d'une consultation, une petite anomalie a aussi été détectée au niveau de son sein gauche. Les examens cliniques se sont succédé : mammographie, échographie, biopsie... Ils ont confirmé la présence d'un cancer du sein.

Deux mois plus tard, elle a été opérée et les traitements ont suivi : chimiothérapie, radiothérapie et traitement hormonal qu'elle doit prendre pendant dix ans. Durant cette période, le soutien de ses proches et surtout de sa belle-soeur a été essentiel. Celle-ci l'a accompagnée à ses rendez-vous et à ses traitements, même pendant le confinement. Corinne poursuit toujours son traitement. Son message aux femmes est simple : une douleur ou une anomalie ne signifie pas forcément un cancer. Mais il ne faut pas négliger un contrôle médical.

Pour Pascale Soben, 53 ans, la découverte s'est faite autrement. Il y a environ quatre ans et demi, alors qu'elle se douchait, elle a senti une petite grosseur au sein. Des amies l'ont encouragée à aller voir un médecin. Le diagnostic de cancer du sein est tombé. Quatre jours plus tard, elle a été opérée et a suivi un traitement par chimiothérapie uniquement pendant six mois puis elle a été placée sous hormonothérapie.

Son message aux femmes, aux jeunes filles et aux hommes est simple : il faut connaître son corps et rester attentif au moindre changement. «Le cancer ne signifie pas forcément la mort», résume-t-elle. Malgré la maladie, la vie continue. La prière, sa famille - notamment son fils qui vient d'avoir 20 ans - ainsi que l'accompagnement de Link to Life l'ont aidée à avancer.

Marie-Claude Chettiar, 63 ans, a été opérée en mai 2025 après avoir appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein de stade 2. La décision de se faire soigner n'a pas été facile à prendre mais elle savait qu'elle devait penser à sa santé, à son mari et à ses enfants. Après l'opération, elle a suivi trois mois de chimiothérapie. Elle a ensuite suivi pendant un an un traitement associant chimiothérapie et immunothérapie. Elle suit toujours une hormonothérapie qui aura une durée totale de dix ans.

Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Dans ces moments-là, son mari et ses enfants restent à ses côtés. La prière lui apporte également beaucoup de réconfort. C'est en découvrant Link to Life qu'elle a compris qu'elle n'est pas seule. Les autres femmes qu'elle rencontre comprennent ce qu'elle a vécu car elles l'ont vécu aussi. Sophrologie, yoga, nutrition... autant d'activités qui l'aident à retrouver un équilibre, mais aussi à parler et à partager.

C'est justement cette dimension humaine que Link to Life cherche à offrir. L'association accompagne actuellement 532 bénéficiaires et intervient autour de trois grands axes : le soutien psychologique aux personnes souffrant du cancer et à leurs familles, la sensibilisation et l'éducation sur les différents types de cancer, ainsi que la détection précoce et le dépistage.

«Le cancer affecte toute la famille», souligne Rimena Maree, Program and Outreach Support Assistant de Link to Life. Massages et soins de beauté, thérapie de groupe, art-thérapie pour les enfants, sophrologie, tai-chi, yoga, soutien en cas de lymphoedème, transport pour les personnes défavorisées se rendant à leurs traitements, prothèses mammaires externes, perruques ou encore activités pour les enfants font partie des services proposés.