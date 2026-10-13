Ile Maurice: La maire, Tashyana Latchmana Pillay, appelle au calme et à la responsabilité

Face aux difficultés d'approvisionnement en eau auxquelles sont confrontés les habitants de Curepipe, la maire, Tashyana Latchmana Pillay, lance un appel au calme, à la vigilance et à la responsabilité. Tout en reconnaissant les difficultés vécues par les citadins, elle insiste sur la nécessité d'éviter la violence et de préserver la paix sociale dans un contexte particulièrement tendu.

«Mo pa finn res insansib a zot sitiasion», affirme-t-elle, soulignant qu'elle est consciente des problèmes rencontrés par les habitants, dont certains n'ont pas d'eau dans leur réservoir ou pour leurs besoins quotidiens. Elle évoque également les préoccupations des Curepipiens concernant le non-respect des horaires de distribution annoncés par la Central Water Authority (CWA).

Afin de faire remonter ces doléances, Tashyana Latchmana Pillay indique avoir adressé un courriel officiel à la CWA pour l'informer des difficultés auxquelles font face les habitants de la ville. Elle tient également à rappeler que la crise touche l'ensemble de la population, sans distinction. «Momem monn leve gramatin kot monn trouv mwa san enn gout delo dan mo tank», confie-t-elle, précisant que sa fonction de maire ne la met pas à l'abri des mêmes problèmes que ceux rencontrés par les autres Curepipiens.

«La violence n'est pas une solution»

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Consciente de la gravité de la situation, la maire reconnaît que la population traverse une période particulièrement difficile. Elle appelle néanmoins les habitants à garder leur sang-froid et à ne pas céder à la colère. «Laviolans pa enn solision ek li pa pou enn solision», insiste-t-elle, invitant chacun à mesurer les conséquences de ses actes. Elle met en garde contre les dégâts qui pourraient être commis dans un moment de tension et qui risqueraient, par la suite, de pénaliser la population elle-même.

Enfin, elle exhorte les Curepipiens à rester vigilants, à faire preuve de retenue et à privilégier les informations provenant de sources officielles et vérifiées, notamment face aux contenus circulant sur les réseaux sociaux. Son message se veut un appel à l'unité, au patriotisme et au respect mutuel afin de préserver la paix dans le pays.