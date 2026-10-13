Ile Maurice: Les médias réunionnais relaient les violences

La blessure par balle d'Élodie Thomas, survenue le vendredi 9 octobre à Camp-Levieux, et les violences survenues dans la soirée du lundi 12 octobre ont attiré l'attention de plusieurs médias réunionnais et internationaux ce mardi. Entre faits établis et circonstances encore à éclaircir, retour sur une affaire qui secoue Maurice.

Ces événements font désormais l'objet d'une couverture médiatique au-delà de l'océan Indien. Plusieurs médias réunionnais sont revenus sur les violences qui ont éclaté hier soir dans le sillage de la gravite des blessures d'Élodie Thomas. La chaîne Freedom a évoqué une île sous tension, marquée par des barrages routiers et des violences. Elle a également rapporté des dégradations au poste de police d'Abercrombie.

De son côté, Réunion La1ère est revenue sur la blessure de la jeune femme et les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Zinfos974 a pour sa part décrit une île qui s'est réveillée sous haute tension, avec des perturbations et des fermetures d'établissements scolaires.

Une distinction chronologique est essentielle : Élodie Thomas, 27 ans, a été blessée vendredi dernier alors qu'elle rentrait chez elle dans une fourgonnette. Les troubles qui ont marqué plusieurs régions du pays se sont, eux, intensifiés hier soir.

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Écoles fermées, situation à suivre

Sur le plan judiciaire, le sergent de police Gautam Singh Taukoor fait l'objet de deux accusations provisoires liées à l'utilisation d'une arme à feu pour intimider et à des blessures involontaires causées par imprudence. Les circonstances précises du tir restent à établir.

Reuters a rapporté que le ministre de la Santé, Anil Bachoo, avait confirmé hier que l'intervention chirurgicale d'Élodie Thomas s'était déroulée avec succès. L'agence de presse londonienne a relaté que des établissements scolaires avaient été fermés dans certaines régions aujourd'hui.

Parallèlement, le Bureau du Premier ministre a indiqué que la situation était revenue à la normale et que les services publics fonctionneraient comme d'habitude. Les écoles sont restées fermées et devraient reprendre ce mercredi, si rien ne venait perturber la nuit d'hier. Alors que l'enquête sur le tir se poursuit, les autorités appellent au calme. L'enjeu est désormais de faire toute la lumière sur les circonstances de la blessure d'Élodie Thomas et de prévenir une nouvelle flambée de violences.