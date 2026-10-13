Ile Maurice: Fermeture des écoles ce mercredi 14 octobre, examens de SC et de HSC maintenus

Les classes sont suspendues à Maurice, Rodrigues et Agaléga en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines a annoncé que toutes les classes seront suspendues ce mercredi 14 octobre à Maurice, Rodrigues et Agaléga. Cette décision fait suite aux communiqués émis précédemment et est motivée par la situation sécuritaire dans le pays.

Les établissements concernés

La mesure s'applique aux écoles publiques et privées pré-primaires et primaires, ainsi qu'aux écoles SEN (Special Education Needs). Elle touche également les centres d'enseignement technique et professionnel, y compris ceux relevant de l'ITET et du MITD. Au Mauritius Institute of Education, les cours en ligne n'auront pas lieu non plus.

Les examens locaux reportés

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Tous les examens locaux prévus demain dans les écoles de la République sont renvoyés à une date ultérieure, qui sera communiquée en temps voulu.

Une exception : le SC et le HSC

Les examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) prévus ce mercredi 14 octobre sont, en revanche, maintenus. Ils se dérouleront aux heures prévues dans les écoles secondaires de Maurice, Rodrigues et Agaléga.

Une situation suivie de près

Le ministère indique suivre l'évolution de la situation de très près, en coordination avec les autorités concernées. Un nouveau communiqué sera publié ultérieurement en fonction de la situation.