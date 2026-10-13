Afrique: Haltérophilie - Le pays rafle 147 médailles et bat trois records d'Afrique

La sélection tunisienne d'haltérophilie a signé une performance remarquable aux Championnats arabes et africains, disputés du 5 au 13 octobre 2026 à Mostaganem, en Algérie, avec un total de 147 médailles.

Les haltérophiles tunisiens ont décroché 82 médailles au niveau arabe, dont 24 en or, 45 en argent et 13 en bronze. Sur le plan africain, la Tunisie a remporté 65 médailles, réparties entre 19 en or, 31 en argent et 15 en bronze.

Chez les filles, Khaoula Mejri, engagée dans la catégorie des 49 kg, s'est particulièrement distinguée en remportant neuf médailles d'or aux Championnats arabes, auxquelles se sont ajoutées six médailles d'argent aux Championnats d'Afrique.

Yasmine Radhouani, dans la catégorie des 53 kg, a obtenu trois médailles d'or et six d'argent sur le plan arabe, ainsi que deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze au niveau africain. Takwa Touati, chez les 57 kg, a pour sa part remporté deux médailles d'or, six d'argent et une de bronze aux Championnats arabes, ainsi que deux médailles d'or et quatre d'argent aux Championnats d'Afrique.

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Dans la catégorie des 77 kg, Ghofrane Ghrissa a également réalisé une prestation de haut niveau avec trois médailles d'or et six d'argent au niveau arabe, en plus de six médailles d'or sur le plan africain.

Autre performance majeure, celle de Hibatallah Tebbini, engagée dans les catégories des +77 kg et +86 kg. Elle a décroché trois médailles d'or et six d'argent aux Championnats arabes, ainsi que trois médailles d'or et trois d'argent aux Championnats d'Afrique. La jeune Tunisienne a également établi trois records d'Afrique chez les cadettes.

Chez les garçons, Idriss Ouerthi, en 60 kg, a remporté six médailles d'argent aux Championnats arabes et trois médailles d'or aux Championnats d'Afrique. Mohamed Khalil Jaouadi, en 110 kg, a quant à lui obtenu une médaille d'argent et trois de bronze sur le plan arabe, ainsi que trois médailles d'argent en Afrique.

Une forte moisson de médailles chez les filles

Les autres médaillées tunisiennes sont :

Chaïma Tlili (61 kg) : 3 médailles de bronze aux Championnats arabes et 3 aux Championnats d'Afrique.

Isra Bejaoui (61 kg) : 6 médailles d'argent aux Championnats arabes et 3 médailles de bronze aux Championnats d'Afrique.

Aya Ghaly (69 kg) : 3 médailles d'argent aux Championnats arabes et 3 aux Championnats d'Afrique.

Hibatallah Jmili (69 kg) : 3 médailles de bronze aux Championnats arabes et 3 aux Championnats d'Afrique.

Chez les garçons, Farouk Ben Hmida (65 kg) a décroché deux médailles de bronze aux Championnats d'Afrique, tandis que Yahia Ayeb (70 kg) a remporté trois médailles de bronze. Ayoub Salem (75 kg) a obtenu trois médailles d'argent aux Championnats arabes, alors que Hussein Dridi (85 kg) a décroché trois médailles de bronze au niveau arabe et trois autres au niveau africain.

Youssef Kraïmi (+95 kg) a complété la moisson avec trois médailles d'argent aux Championnats arabes et trois médailles de bronze aux Championnats d'Afrique.

Deux titres collectifs pour la Tunisie

Sur le plan collectif, la Tunisie s'est adjugée le titre arabe et le titre africain chez les juniors filles.

La sélection nationale a également obtenu la deuxième place chez les cadettes aux Championnats arabes et africains, ainsi que la deuxième position chez les seniors filles aux Championnats arabes.

Avec 147 médailles, 43 titres individuels et trois records d'Afrique, la Tunisie termine ainsi sa participation à Mostaganem sur un bilan particulièrement positif.