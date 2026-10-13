Tunisie: Les recettes d'exportation de l'huile d'olive tunisienne franchissent le cap des 4 milliards de dinars à fin septembre

C'est l'Institut national de la statistique (INS) qui a annoncé la nouvelle : en une seule année, l'exportation d'huile d'olive tunisienne a enregistré une augmentation d'une valeur avoisinant 1,1 milliard de dinars, soit un taux de 37,4 pour cent. En effet, la valeur des exportations tunisiennes d'huile d'olive a atteint 4 milliards de dinars, à la fin du mois de septembre 2026, contre 2,9 milliards de dinars durant la même période de l'année 2025.

Ces données, publiées hier lundi par l'INS confirment l'importance stratégique du secteur de l'huile d'olive dans le système des exportations tunisiennes, dans la mesure où il constitue le principal produit agroalimentaire orienté vers les marchés extérieurs. L'huile d'olive représente une source importante de devises étrangères et est, par ricochet, un contributeur au soutien des équilibres commerciaux du pays, outre son rôle dans l'assurance des moyens de subsistance de milliers de familles, particulièrement dans les régions productrices du centre et du sud.

Positionnement honorable

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Ceci dit, il est à noter que la Tunisie a enregistré, durant la saison 2025/2026, une production record d'huile d'olive ayant atteint environ 500 000 tonnes, occupant ainsi une position de leader parmi les pays producteurs de l'or vert à travers le monde. Le pays occupe une place avancée au niveau mondial dans la production et l'exportation d'huile d'olive, en s'appuyant sur un savoir-faire hérité dans ce domaine et sur des atouts naturels et productifs qui soutiennent sa présence sur les marchés internationaux.

Cependant, la hausse enregistrée dans la valeur des exportations ne reflète pas nécessairement l'augmentation des quantités exportées au même rythme, étant donné que l'évolution des recettes est influencée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le volume de la production, les quantités commercialisées, le niveau des prix sur les marchés mondiaux et la demande auprès des pays importateurs.

Nonobstant, la grande réputation internationale dont jouit ce produit constitue sans doute l'un des facteurs les plus importants de la hausse de la valeur de la commercialisation de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés extérieurs. Ceci est confirmé à travers l'obtention continue par plusieurs marques tunisiennes de nombreux prix et médailles d'or dans les différentes compétitions internationales qui sont organisées.

Un savoir-faire confirmé

Parallèlement à cette position respectable, de nombreuses entreprises tunisiennes ont réussi à valoriser le produit grâce à un travail continu dans les deux domaines du conditionnement et de l'emballage. Dans ce contexte, le développement de l'exportation de l'huile d'olive emballée et conditionnée sous des marques commerciales tunisiennes, en plus du renforcement de la production d'huile d'olive biologique et de la promotion des certificats de qualité, demeurent parmi les plus grands atouts ayant élevé la valeur ajoutée du secteur et renforcé son rendement économique.

Ces indicateurs revêtent en effet une importance particulière mettant le rôle qu'exerce l'huile d'olive dans le soutien des exportations alimentaires tunisiennes à la lumière. La poursuite du développement du système de production, de transformation et de commercialisation, ainsi que de l'amélioration du positionnement du produit tunisien sur les marchés extérieurs, demeurent alors l'un des principaux défis posés devant le secteur pour continuer à faire face à une grande concurrence extérieure et pour garder son aura en dépit de l'émergence de nouveaux pays producteurs de l'or vert.