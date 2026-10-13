tribune

Introduction

À l’occasion des Assemblées annuelles 2026 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, je voudrais partager une réflexion qui dépasse les débats habituels sur les volumes de financement, la soutenabilité des dettes, les réformes institutionnelles et la mobilisation des investissements.

Ces questions sont importantes. Mais elles ne suffisent plus.

Après plusieurs décennies de politiques de développement, d’ajustements structurels, de stratégies de réduction de la pauvreté, de réformes de gouvernance et d’innovations financières, une interrogation fondamentale demeure :

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Pourquoi les institutions et les mécanismes conçus pour résoudre les problèmes de développement peuvent-ils parfois contribuer à reproduire les conditions qui les entretiennent ?

Cette question ne vise pas à contester l’utilité des institutions multilatérales. Elle invite à examiner les conditions dans lesquelles leur fonctionnement demeure effectivement conforme à leur raison d’être.

Mes réflexions sur la corruption institutionnelle par conservation, la rationalité cachée du dévoiement institutionnel, l’extraversion financière endogène et les conditions de pertinence des architectures de développement m’ont conduit à rapprocher plusieurs phénomènes apparemment distincts.

De ce rapprochement émergent trois messages que je souhaite soumettre à la réflexion des responsables des institutions internationales, des gouvernements et des acteurs du développement.

Premier message — Comprendre les mécanismes qui reproduisent les échecs

Le développement ne peut être appréhendé uniquement à travers les ressources mobilisées et les programmes exécutés. Il exige également de comprendre les mécanismes institutionnels qui déterminent l’utilisation effective de ces ressources.

Une institution peut respecter ses procédures tout en s’éloignant progressivement de sa mission. Elle peut protéger ses positions acquises, reproduire ses propres mécanismes de fonctionnement et privilégier sa conservation au détriment de sa capacité transformationnelle.

J’ai proposé de désigner l’une des manifestations de ce phénomène par le concept de corruption institutionnelle par conservation.

Cette notion ne se limite pas à la corruption financière. Elle invite à examiner les situations dans lesquelles la protection des intérêts institutionnels devient plus importante que l’accomplissement de la mission publique.

Une succession de décisions apparemment incohérentes peut alors suggérer une rationalité organisationnelle différente de celle officiellement affichée. Il ne s’agit pas de présumer des intentions cachées, mais de confronter les décisions, leurs effets et leurs interdépendances, et de soumettre les hypothèses explicatives à la vérification.

Les institutions sont-elles organisées pour accomplir leur mission ou leur mission devient-elle progressivement un instrument de leur propre reproduction ?

Cette interrogation mérite une place centrale dans toute réflexion sur la réforme du multilatéralisme. Elle appelle une évaluation des pratiques et de leurs conséquences, sans confondre dysfonctionnement constaté, hypothèse d’intention et responsabilité établie.

Deuxième message — Rétablir la pertinence au cœur des architectures financières

Le monde ne manque pas uniquement de capitaux. Il souffre également de difficultés persistantes à organiser les institutions, les fonctions financières et les capacités productives de manière à produire des transformations durables.

L’Afrique illustre particulièrement cette contradiction. Ses capacités de mobilisation du capital, de financement du développement et de partage des risques se sont diversifiées. Pourtant, l’expansion des moyens disponibles ne garantit pas automatiquement la transformation des économies.

Une architecture financière peut être africaine par son capital, ses institutions et sa gouvernance tout en demeurant extravertie par ses fonctions. C’est ce que j’ai appelé le paradoxe de l’extraversion financière endogène.

Le problème fondamental n’est donc plus seulement de savoir qui apporte les capitaux ou qui assume les risques. Il est de déterminer ce que ces capitaux et ces risques permettent effectivement de construire.

Finançons-nous principalement la circulation des ressources et l’exploitation des matières premières, ou contribuons-nous à créer des entreprises, des compétences, des chaînes de valeur interconnectées et des actifs productifs durables sur les territoires africains ?

Cette distinction doit guider l’évaluation de toute proposition d’architecture nouvelle. Avant d’ajouter un dispositif à un environnement institutionnel déjà dense, il convient de démontrer quelle fonction manque réellement, pourquoi elle ne peut être convenablement assurée par les capacités existantes et quelle transformation supplémentaire devient possible.

Une nouvelle institution ne constitue pas nécessairement une nouvelle capacité. Et une nouvelle capacité ne constitue pas nécessairement une transformation.

Il faut donc apprécier la cohérence interne de chaque dispositif, sa pertinence relative au regard des capacités existantes et sa pertinence écosystémique dans l’ensemble des interdépendances qu’il mobilise.

La véritable souveraineté financière ne se mesure pas seulement à la propriété des ressources ou à la capacité de porter le risque. Elle dépend de la maîtrise de leur destination productive et de la localisation durable des capacités créées.

La pertinence doit ainsi devenir un critère central de conception, de financement, de gouvernance et d’évaluation des interventions de développement.

Troisième message — Organiser la transformation plutôt que multiplier les instruments

Comprendre les mécanismes qui reproduisent les échecs est indispensable. Mais cela ne suffit pas. Il faut également construire les architectures capables de produire les transformations recherchées.

C’est l’objet de mes travaux sur l’Architecture de la Pertinence et la Nouvelle Économie Politique des Chaînes de Valeur (NEPCV).

Le développement ne résulte pas mécaniquement de l’accumulation des investissements. Il dépend de la manière dont les ressources, les institutions, les compétences, les infrastructures et les fonctions financières sont composées au sein de systèmes productifs cohérents.

Une route ne crée pas automatiquement une économie productive. Une garantie ne transforme pas nécessairement un investissement en capacité industrielle. Une réforme institutionnelle ne produit pas automatiquement une amélioration des résultats.

Ces moyens deviennent transformationnels lorsqu’ils s’inscrivent dans une architecture qui organise leurs complémentarités, leurs interdépendances et leur contribution à une finalité clairement définie.

La NEPCV propose précisément de déplacer l’analyse des projets isolés vers la conception de systèmes productifs intégrés. Elle privilégie la construction des capacités productives, l’interconnexion des chaînes de valeur, la création de centres de croissance multipolaires et le dérisquage productif ex ante.

Cette démarche n’est pas une invitation à multiplier les structures. Elle consiste à composer les capacités existantes, à identifier les maillons manquants, à corriger les incitations et à organiser une séquence d’exécution capable de produire des résultats durables.

Elle invite également à réexaminer les critères de réussite des interventions multilatérales. Le volume des financements mobilisés ne devrait pas constituer la mesure principale du succès.

Ce n’est pas seulement combien nous avons financé qui importe, mais ce que nous avons rendu possible, où, pour qui et avec quels résultats durables.

Une exigence commune — Passer de la conformité à la pertinence transformationnelle

Ces trois messages convergent vers une même exigence.

La réforme du multilatéralisme ne peut se limiter à modifier les procédures, les organigrammes, les dispositifs ou les volumes financiers. Elle doit également interroger les rationalités institutionnelles, les incitations et les architectures qui déterminent les résultats effectivement produits.

Une institution peut être administrativement fonctionnelle tout en étant stratégiquement peu pertinente. Une architecture financière peut mobiliser des ressources considérables tout en reproduisant les structures économiques qu’elle prétend transformer. Une stratégie peut être intellectuellement séduisante sans disposer des capacités opérationnelles nécessaires à sa réalisation.

Le Seuil de Pertinence Stratégique, ou Seuil de Thiam, que j’ai proposé comme instrument d’analyse et de conception, vise précisément à apprécier la cohérence entre les finalités, les capacités, les instruments, les institutions, les incitations, la gouvernance et les séquences d’exécution.

Il permet de déplacer l’évaluation de la simple existence des moyens vers leur contribution effective à la transformation, en tenant compte des interdépendances qui conditionnent leur efficacité.

Cette exigence concerne aussi bien les institutions multilatérales que les gouvernements, les organisations de développement et les acteurs financiers. Elle appelle une évolution des pratiques de conception, de gouvernance et d’évaluation.

Conclusion — Trois théories pour une même ambition

Les réflexions que je soumets à ces Assemblées annuelles s’organisent autour de trois contributions complémentaires.

Une théorie du dévoiement, pour comprendre comment les institutions et les mécanismes peuvent s’éloigner de leurs missions et reproduire les dysfonctionnements qu’ils devraient corriger.

Une théorie de la pertinence, pour déterminer les conditions dans lesquelles les architectures institutionnelles, financières et productives deviennent effectivement capables de produire les résultats recherchés.

Une théorie de la transformation, pour concevoir les systèmes permettant de convertir durablement les ressources, les risques et les capacités en développement économique et social.

Ces trois dimensions sont indissociables.

Comprendre pourquoi les systèmes échouent ne suffit pas à savoir comment les transformer. Mais concevoir leur transformation sans comprendre les mécanismes qui reproduisent leurs échecs expose à reconstruire, sous de nouvelles formes, les mêmes dysfonctionnements.

C’est pourquoi la question fondamentale que je souhaite adresser aux responsables réunis à ces Assemblées annuelles est la suivante :

Sommes-nous encore principalement occupés à financer le fonctionnement des mécanismes du développement, ou sommes-nous véritablement en train de construire les capacités qui permettront aux économies de se transformer ?

L’avenir du multilatéralisme du développement dépendra notamment de sa capacité à répondre à cette interrogation.

Car la pertinence d’une institution ne se mesure pas seulement à ce qu’elle finance, à ce qu’elle annonce ou à ce qu’elle administre. Elle se mesure à ce qu’elle rend effectivement possible pour les populations qu’elle a pour mission de servir.

Le véritable défi du multilatéralisme n’est pas seulement de mobiliser davantage de ressources pour le développement. Il est de s’assurer que les institutions, les instruments et les mécanismes qui mobilisent ces ressources ne reproduisent pas les obstacles mêmes qu’ils ont été créés pour surmonter.