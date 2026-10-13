Sénégal: Exportations du pays - Une progression de 6,4% enregistrée en octobre 2026

Au mois d'août 2026, les exportations du Sénégal s'établissent à 711,1 milliards de FCFA contre 668,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une progression de 6,4%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette hausse s'explique principalement, par le renforcement des expéditions de produits pétroliers raffinés (95,3 milliards de FCFA au mois d'août 2026 contre 73,0 milliards de FCFA le mois précédent), d'acide phosphorique (40,7 milliards de FCFA contre 19,7 milliards de FCFA) et de phosphates (6,7 milliards de FCFA contre 2,3 milliards de FCFA).

Toutefois, souligne l'Ansd, la baisse des exportations de pétrole brute (206,7 milliards de FCFA contre 273,4 milliards de FCFA) et d'or non monétaire (109,8 milliards de FCFA contre 124,7 milliards de FCFA) a modéré cette progression. Comparées au mois d'août 2025, les exportations progressent de 75,7%. Leur cumul à fin août 2026 atteint 4 533,6 milliards de FCFA contre 3 676,8 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 23,3%.

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Au cours du mois d'août 2026, les principaux produits exportés sont le pétrole brut (206,7 milliards de FCFA), l'or non monétaire (109,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (95,3 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (40,7 milliards de FCFA) et le gaz naturel liquéfié (28,4 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal au cours de la période sous revue sont le Mali (29,7%), les Pays-Bas (20,4%), la Suisse (15,9%), l'Italie (9,4%), l'Inde (7,2%) et la République populaire de Chine (2,5%).