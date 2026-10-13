Sénégal: Importations du Sénégal - L'Ansd note une contraction de 9,1% en octobre 2026

Les importations de biens au mois d'août 2026 se chiffrent à 551,1 milliards de FCFA contre 606,0 milliards de FCFA au mois précédent, soit une contraction de 9,1%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette évolution découle de la diminution des achats à l'extérieur d'huile brute de pétrole (presque pas d'importations au mois d'août 2026 contre 112,3 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres matériels de transport (11,8 milliards de FCFA contre 50,1 milliards de FCFA) et de produits pétroliers raffinés (170,5 milliards de FCFA contre 207,1 milliards de FCFA).

Cependant, le renforcement des achats à l'extérieur de métaux communs (38,9 milliards contre 5,3 milliards de FCFA le mois précédent) et de produits pharmaceutiques (18,2 milliards de FCFA contre 5,3 milliards de FCFA) a modéré cette baisse. Par rapport au mois d'août 2025, les importations affichent une progression de 6,5%. Leur cumul à fin août 2026 atteint 4 440,6 milliards de FCFA contre 4 721,9 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 6,0%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (170,5 milliards de FCFA), les métaux communs (38,9 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (37,3 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (18,2 milliards de FCFA), et le froment et méteil (17,2 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois d'août 2026 sont le Nigéria (22,7%), la République populaire de Chine (21,0%), la France (12,9%), la République de Géorgie (7,5%), les Etats Unis d'Amérique (6,4 %), et l'Espagne (4,4%).

Au mois d'août 2026, l'excédent de la balance commerciale s'est renforcé, atteignant +160,0 milliards de FCFA contre +62,1 milliards de FCFA le mois précédent. Cette progression s'explique par une amélioration du solde vis-à-vis, du Mali (+211,0 milliards de FCFA contre +78,2 milliards de FCFA au mois précédent), des Pays-Bas (+139,8 milliards de FCFA contre +44,6 milliards de FCFA), de l'Italie (+62,3 milliards de FCFA contre -3,5 milliards de FCFA) et du Nigéria (-12,4 milliards de FCFA contre -136,5 milliards de FCFA).

En revanche, le creusement du déficit vis-à-vis de la France (-67,9 milliards de FCFA contre -19,2 milliards de FCFA au mois précédent), de la République Populaire de Chine (-97,7 milliards de FCFA contre -51,7 milliards de FCFA) et de la République de Géorgie (-41,5 milliards de FCFA contre -23,6 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Le cumul du solde à fin août 2026 s'établit à +93,0 milliards de FCFA contre -1 045,0 milliards de FCFA à la même période en 2025.