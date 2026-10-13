Tunisie - Les comptes de la société Office Plast S.A virent au vert au premier semestre 2026.

Après une perte de 3,715 millions de dinars (MD) au premier semestre 2025, les comptes de la société Office Plast SA, qui a pour objet entre autres la fabrication des fournitures bureautiques et scolaires ainsi que des articles en matières plastique, ont viré au vert avec un résultat net bénéficiaire de 57 912 dinars au premier semestre 2026 selon les états financiers établis par les dirigeants de cette entreprise.

Le chiffre d'affaires de la société a légèrement augmenté de 860 dinars, passant de 17,055 MD au 30 juin 2025 à 17,915 MD un an plus tard. La même tendance baissière caractérise les autres produits d'exploitation qui se situent à 47 637 dinars contre 48 740 dinars au premier semestre 2025.

Globalement, la société a vu ses produits d'exploitation progresser de 5,02%, s'établissant à 18 MD contre 17,104 MD à fin juin 2025.

Durant la période sous revue, les achats d'approvisionnement consommés se sont établis à 11 MD contre 10 MD au premier semestre 2025. Quant aux charges de personnel, elles se sont établies à 3,430 MD contre 1,491 MD au 30 juin 2025. Les autres charges d 'exploitation ont baissé, se situant à 1,628 MD contre 2,803 millions de dinars au premier semestre 2025.

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Au total, les charges d'exploitation de Office Plast augmenté de 1 MD, s'établissant à 17 MD contre 16 MD au 30 juin 2025.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une baisse de 8%, dégageant un solde de 1,141 MD contre 1,234 MD au premier semestre 2025.

Le résultat des activités ordinaires avant impôt affiche un solde de 77 018 dinars contre 68 826 dinars au 30 juin 2025, soit une hausse de 12%.

Sur un autre registre, la direction de l'entreprise informe que l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui s'est réunie le 29 avril 2026, a décidé une augmentation du capital social d'un montant total de 7 331 082 dinars, à réaliser comme suit :

· Une augmentation de capital en numéraire par émission de 3 665 541 actions nouvelles, au prix de 1,640 dinar par action, comprenant 1,000 dinar de valeur nominale et 0,640 dinar de prime d'émission par action ;

· Une augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission, donnant lieu à l'émission de 3 665 541 actions nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires. Cette opération intervient après la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire.

La date de jouissance des actions nouvelles a été fixée au 1er janvier 2026. La direction de la société signale qu'au 31 août 2026, la souscription au capital avait été entièrement réalisée. « À cette date, un montant de 6 011 487,240 dinars a été viré au crédit d'un compte bancaire indisponible dans le cadre de l'accomplissement de l'augmentation de capital », ajoute-t-elle.