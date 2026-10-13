Ethiopie: Le pays et les Émirats arabes unis envisagent de renforcer leur coopération financière et bancaire

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Émirats arabes unis (EAU) ont étudié les possibilités d'approfondir leur coopération financière et bancaire, en mettant l'accent sur le renforcement des liens institutionnels et la facilitation des échanges d'expertise.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Eyob Tekalign, s'est entretenu avec S.E. Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis et représentant des Émirats arabes unis auprès du Fonds monétaire international (FMI), en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande.

Les discussions ont porté sur l'identification des possibilités de renforcer la coopération entre les deux banques centrales, notamment dans le domaine des services financiers et bancaires ainsi que dans l'échange d'expertise institutionnelle.

Dans son communiqué de presse transmis à l'ENA, la CBE a déclaré : « Cette réunion s'inscrit dans le prolongement du partenariat existant entre les deux parties, renforçant ainsi les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis et ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration dans le secteur financier. »

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Les discussions ont porté sur l'identification des possibilités de renforcer la coopération entre les deux banques centrales, notamment dans le domaine des services financiers et bancaires ainsi que dans l'échange d'expertise institutionnelle.

Dans son communiqué de presse transmis à l'ENA, la CBE a déclaré : « Cette réunion s'inscrit dans le prolongement du partenariat existant entre les deux parties, renforçant ainsi les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis et ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration dans le secteur financier. »

Cet engagement témoigne des efforts continus déployés par les deux pays pour renforcer leurs partenariats institutionnels et explorer les pistes permettant une coopération accrue en faveur de leurs secteurs financiers respectifs.