Afrique: Climat - Le continent appelle à renforcer sa résilience, le GIEC à un consensus sur son 7e rapport

Addis Ababa — Le directeur général de l'Institut éthiopien de météorologie, Dr Fetene Teshome, a appelé à renforcer les capacités météorologiques et climatiques de l'Afrique, tandis que le président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), Dr Jim Skea, a exhorté les États membres à parvenir à un consensus sur le calendrier de son septième rapport d'évaluation, à l'ouverture de la 65e session du Groupe à Addis-Abeba.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Fetene Teshome, également président de l'Association régionale pour l'Afrique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a souligné que l'Afrique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, demeure particulièrement vulnérable aux changements climatiques.

« Cette réalité souligne la nécessité urgente de renforcer l'adaptation, d'améliorer la résilience et d'élargir l'accès aux services climatiques qui favorisent une prise de décision éclairée à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

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Il a notamment insisté sur l'importance des systèmes d'alerte précoce, des réseaux d'observation météorologique et des services climatiques pour protéger les populations et soutenir le développement durable.

« En renforçant les réseaux d'observation, en développant les capacités d'alerte précoce et en favorisant la diffusion d'informations climatiques exploitables, ces initiatives aident les pays à renforcer leur résilience et à mieux protéger les vies, les moyens de subsistance et les économies face aux effets croissants des changements climatiques », a-t-il affirmé.

Dr Fetene a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à améliorer les prévisions météorologiques, à développer la recherche climatique et à contribuer aux initiatives régionales et internationales dans ce domaine.

Pour sa part, Dr Jim Skea a souligné les progrès réalisés dans la préparation du septième rapport d'évaluation du GIEC, tout en insistant sur la nécessité de parvenir à un accord concernant le calendrier des contributions des trois groupes de travail.

« Les auteurs méritent de la clarté et de la certitude concernant les principales échéances et la durée de leur engagement bénévole auprès du GIEC », a-t-il déclaré, appelant les États membres à tout mettre en oeuvre pour parvenir à un consensus au cours de la session.

Le président du GIEC a également indiqué que les travaux de la semaine porteraient sur le rôle de l'intelligence artificielle dans les évaluations scientifiques, notamment les garanties nécessaires pour préserver la responsabilité humaine et respecter les principes régissant les travaux du Groupe.

Abordant la situation financière de l'organisation, il a précisé que les contributions volontaires reçues pour 2026 représentaient environ un tiers du budget approuvé, appelant les États membres à accroître leur soutien financier afin de garantir la réalisation des travaux prévus.

La 65e session du GIEC se tient du 12 au 16 octobre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, et porte notamment sur l'avancement du septième cycle d'évaluation scientifique des changements climatiques.