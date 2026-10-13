Congo-Kinshasa: Des combats signalés à Rutshuru et des tensions persistantes à Masisi

Des combats ont été signalés dans la matinée de ce mardi 13 octobre autour de Kiseguro, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, entre des combattants présumés Wazalendo et ceux de l'AFC/M23, récemment rebaptisée Front pour la refondation de la nation (FRN). Selon plusieurs sources locales concordantes, dans le territoire voisin de Masisi, la situation sécuritaire reste tendue autour de Rubaya et de Ngungu.

D'après ces sources, l'attaque contre une position de l'AFC/M23 (FRN) à Kiseguro, dans le groupement de Binza, a débuté vers 5 heures (heure locale). La localité est située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Kiwanja.

Les échanges de tirs ont provoqué la panique parmi les habitants. D'autres sources rapportent que plusieurs d'entre eux seraient restés confinés chez eux pendant les affrontements. Aucun bilan n'est encore disponible.

La nuit précédant ces combats, vers 22 heures, des explosions ont été entendues à Kalengera, dans le groupement de Kisigari, toujours dans le territoire de Rutshuru.

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Selon des sources locales, une frappe de drone militaire aurait visé une position rebelle dans cette localité. Là encore, aucun bilan n'avait été communiqué au moment de la publication de cet article.

Des affrontements rapportés à Masisi

Les tensions se poursuivent également dans le territoire de Masisi. Durant le week-end et jusqu'à l'après-midi du lundi 12 octobre, des échanges de tirs ont été signalés à Kasake et Shovu, dans le groupement d'Ufamandu Ier, près de Ngungu.

D'autres affrontements ont été rapportés sur l'axe Kanyaru-Kawele-Nyakigano, dans le groupement de Kibabi, aux abords de la cité minière de Rubaya.

La situation sécuritaire demeure préoccupante dans ces zones, où des affrontements opposent des groupes Wazalendo aux combattants de l'AFC/M23 (FRN), selon les sources locales