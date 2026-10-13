Congo-Kinshasa/Gabon: UNIFFAC U20 - Le pays et le Gabon se neutralisent, les Léopards en quête de rebond face au Congo

Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont concédé un match nul (0-0) face aux Panthères du Gabon, lundi 12 octobre 2026, au stade d'Olembe, à Yaoundé, au Cameroun. Cette rencontre comptait pour la première journée du groupe B du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC U20).

Malgré une domination dans la possession du ballon et plusieurs occasions franches, les Congolais n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets.

Un score qu'accepte sportivement le sélectionneur de la RDC, Jean Pierre Raul Shungu : « On va se contenter de ce résultat, même si le terrain n'était pas favorable, nous avons évolué sur la pelouse naturelle alors qu'au pays nous évoluons sur le gazon synthétique ».

Le technicien Congolais ajoute « Nous avons dominé le match, on a eu les occasions nettes, malheureusement nous avons péchés par la maladresse ».

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Un deuxième match décisif face au Congo

Les Léopards U20 tenteront de rebondir dimanche 18 octobre face aux Diables rouges de la République du Congo. Le coup d'envoi est prévu à 16 h, heure de Kinshasa et de Brazzaville. Avant cette rencontre, le Gabon affrontera également le Congo jeudi, à 16 h, pour la deuxième journée du groupe B.

C'est à l'issue de la phase de groupes, que les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, avant la finale qui déterminera le vainqueur du tournoi, dont le trophée est détenu par les Léopards de la RDC remporté en 2024, sous la direction du sélectionneur Guy Bukasa.