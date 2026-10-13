Congo-Kinshasa: JUSTICIA ASBL réclame des poursuites contre les policiers impliqués dans le déploiement irrégulier à RMC Mining au Lualaba

L'ONG de défense des droits humains JUSTICIA ASBL salue la suspension, le 9 octobre, du commissaire provincial de la police du Lualaba et du commandant de la Légion nationale d'intervention (LNI), à la suite du déploiement jugé irrégulier de policiers sur le site minier de l'entréprise RMC Mining, à Kolwezi, dans le Lualaba.

L'organisation estime toutefois ce mardi 12 octobre, que cette mesure administrative doit être suivie de poursuites judiciaires et étendue aux autres entreprises minières du Grand Katanga.

Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, les deux officiers ont été démis de leurs fonctions pour avoir autorisé l'affectation illégale d'éléments de la LNI au profit d'une société privée, en violation des directives présidentielles.

Pour JUSTICIA ASBL, cette sanction constitue une avancée dans l'application des instructions du chef de l'État arrêtées en juillet dernier, lesquelles ordonnaient le déguerpissement immédiat des militaires et policiers non éligibles des carrés miniers.

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Son président, Timothée Mbuya, estime toutefois que la décision doit s'étendre à l'ensemble du secteur extractif :

« Pour nous c'est une très bonne mesure, même si elle est tardive [...]. Deux mois après, cette décision est restée lettre morte et aucun militaire ni policier n'a effectivement quitté les sites miniers [...]. C'est près de 90 % des entreprises minières au Lualaba et dans le Haut-Katanga qui sont aujourd'hui envahies par les militaires et les policiers. Et donc il faut étendre cette mesure-là à toutes ces entreprises. »

Appel à des poursuites judiciaires devant le juge naturel

L'organisation souligne que la suspension administrative ne saurait suffire à éteindre les responsabilités pénales.

JUSTICIA ASBL demande aux instances judiciaires de se saisir du dossier afin que les officiers mis en cause répondent de leurs actes devant leurs juges naturels. L'ONG réitère son appel à l'arrestation systématique de tous les éléments des forces de défense et de sécurité maintenant une présence illégale dans les périmètres miniers du Grand Katanga.