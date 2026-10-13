Congo-Kinshasa: La société civile de Mbanza-Ngungu s'inquiète du transfert de 95 détenus à la prison centrale déjà surpeuplée

La société civile de Mbanza-Ngungu a exprimé, lundi 12 octobre, son inquiétude après le transfert de 95 détenus vers la prison centrale de cette ville du Kongo-Central, alors que les nouvelles admissions y étaient suspendues depuis sept mois à la suite d'une épidémie de choléra. Elle redoute une aggravation de la surpopulation carcérale et l'apparition d'une nouvelle crise sanitaire dans cet établissement pénitentiaire.

Ce transfert fait suite à une tentative d'évasion déjouée au cachot de Boko dimanche dernier. Selon des sources locales, plusieurs détenus avaient tenté de s'enfuir en aménageant un passage à travers la toiture de leur lieu de détention. Leur projet a toutefois été découvert à temps par les gardes, avant l'intervention de la Police nationale congolaise pour sécuriser les lieux.

D'après les mêmes sources, cette tentative d'évasion serait liée aux conditions de détention particulièrement difficiles au cachot de Boko, notamment la surpopulation et l'insalubrité.

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Face à cette situation, les autorités politico-administratives et judiciaires ont décidé de transférer les 95 détenus vers la prison centrale de Mbanza-Ngungu. Une décision qui ne rassure pas la société civile locale. Celle-ci rappelle que la prison accueille déjà plus de 400 détenus, alors que sa capacité est estimée à environ 150 places.

Les nouvelles admissions dans cet établissement avaient pourtant été suspendues en mars dernier sur décision du ministre de la Justice, après une épidémie de choléra qui avait causé la mort de 11 détenus.

Pour les acteurs de la société civile, l'arrivée de nouveaux pensionnaires dans un contexte de surpopulation pourrait accroître les risques sanitaires et détériorer davantage les conditions de détention.

De son côté, le procureur de la République près le parquet de Mbanza-Ngungu se veut rassurant. Il affirme que des mesures sont en cours pour améliorer les conditions d'accueil des détenus et prévenir une nouvelle crise sanitaire au sein de la prison centrale.

Malgré ces assurances, la société civile appelle les autorités à prendre des dispositions urgentes pour garantir la santé et la sécurité des détenus, tout en recherchant des solutions durables à la surpopulation carcérale.