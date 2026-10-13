Afrique de l'Ouest: Microfinance - Les acteurs du secteur formés aux nouvelles règles de l'Umoa

Réunis à Abidjan du 13 au 15 octobre 2026, les professionnels de la microfinance participent à une session de formation sur la nouvelle loi portant réglementation du secteur dans l'espace Umoa. Une initiative portée par l'Apsfd-ci avec l'appui de la Giz, dans le cadre du projet ProREI.

À l'ouverture des travaux, le mardi 13 octobre 2026, le directeur exécutif de l'Apsfd-ci, Cyrille Tanoé, a salué la mobilisation des institutions de microfinance et le soutien de la Giz. Cette première session, destinée aux acteurs opérationnels, sera suivie d'une seconde à l'intention des administrateurs et directeurs généraux.

Selon lui, la microfinance est devenue un levier essentiel de l'inclusion financière et du financement des Pme dans la sous-région. Adoptée en décembre 2023 par le Conseil des ministres de l'Umoa, la nouvelle réglementation introduit plusieurs innovations en matière de gouvernance, de supervision et de protection des clients.

Elle ouvre également aux institutions de microfinance de nouvelles perspectives d'activités, notamment dans le crédit-bail, l'affacturage, la finance islamique et la monnaie électronique.

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Pour l'Apsfd-ci, l'enjeu est désormais de permettre aux acteurs du secteur de s'approprier ces nouvelles dispositions afin d'assurer leur application effective. La formation doit ainsi aider les participants à comprendre les innovations du texte, leurs implications sur le fonctionnement des institutions et les modalités de leur mise en oeuvre.

Les travaux sont animés par deux spécialistes reconnus du secteur. Il s'agit de Me Sossouvi Magloire, ancien directeur juridique de la Commission bancaire de l'Umoa, et Maman Ibrahim, expert-comptable et ancien cadre de cette institution.

Cette initiative intervient dans un contexte de croissance soutenue de la microfinance en Côte d'Ivoire. À fin décembre 2025, le secteur comptait 45 Sfd agréés, totalisant 2,57 millions de clients, pour 682,1 milliards de Fcfa de dépôts et 722,5 milliards de Fcfa de crédits.

À travers cette formation, l'Apsfd-ci entend accompagner la modernisation du secteur et renforcer sa résilience face aux mutations liées à la digitalisation des services financiers.