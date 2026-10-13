Cote d'Ivoire: Reconnaissance, bilan et ambition - Life Academy célèbre 11 ans d'actions

Onze années d'existence, plus de mille bénéficiaires accompagnés et une même ambition : former et inspirer. L'association chrétienne Life Academy a célébré, le samedi 10 octobre 2026, son 11e anniversaire au cours d'un dîner-gala placé sous le thème : « 11 ans de vies transformées, 11 ans de fidélité, 11 ans d'impact ». Une soirée marquée par la reconnaissance, les témoignages et la projection vers l'avenir.

Fondée en 2015, Life Academy, également connue sous le nom d' « École de la Vie - École de Destinée », oeuvre à l'accompagnement des hommes et des femmes face aux défis professionnels, familiaux, financiers, spirituels et citoyens. À travers la formation, le mentorat, l'accompagnement personnalisé et la mise en projet, l'organisation intervient auprès de divers publics, notamment les élèves, étudiants, demandeurs d'emploi, jeunes actifs, femmes, couples et familles. Selon ses responsables, plus de 1 000 personnes ont déjà bénéficié de ses actions au sein de ses quatre écoles et de ses deux missions de terrain.

Réunis pour l'occasion, membres, partenaires et invités ont pris part à une cérémonie d'action de grâce, mais également à un moment de bilan consacré aux principales étapes qui ont marqué l'évolution de l'association. Plusieurs témoignages ont ainsi mis en lumière l'impact de Life Academy sur les parcours personnels et professionnels de nombreux bénéficiaires.

Des distinctions pour saluer les acteurs du développement de l'association

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L'un des temps forts de la soirée a été la remise des Awards de Reconnaissance à des membres de Life Academy. Ces distinctions visaient à honorer leur engagement, leur loyauté et leur contribution au développement de l'organisation.

Des Awards Spéciaux ont également été décernés à plusieurs personnalités extérieures, partenaires, leaders et bâtisseurs pour leur soutien à l'association.

Prenant la parole, le fondateur de Life Academy, Lewis Ekra, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des personnes ayant contribué à l'essor de la structure depuis sa création. À travers des distinctions et des mots de reconnaissance, il a salué les sacrifices, le dévouement et l'implication de chacun dans la réalisation de la vision de l'organisation.

Un appel à poursuivre l'oeuvre engagée

Autre intervention remarquée, celle de Daniel Ackah, fondateur de Hebron Ivoire, organisation partenaire de Life Academy. Dans une adresse axée sur la vision et l'espérance, il a invité les membres à considérer ces onze années non comme une finalité, mais comme une étape dans un projet appelé à se développer davantage au cours des prochaines décennies.

Au-delà des interventions officielles, le dîner-gala a offert un espace de rencontres et d'échanges entre les participants. Une convivialité qui, selon les organisateurs, traduit l'importance des liens humains et de la fraternité dans la construction d'une oeuvre durable.

À travers cette célébration, Life Academy a ainsi voulu associer gratitude envers Dieu, reconnaissance envers ses partenaires et ambition pour les années à venir, avec la volonté de poursuivre son action au service de la transformation des vies.