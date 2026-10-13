Cote d'Ivoire: L'Ordre des Médecins du pays et Elfie s'associent pour démocratiser l'accès aux outils numériques et à l'intelligence artificielle en santé

Hôtel de ville de Bouaké, du 9 au 11 septembre 2026 -- À l'occasion de la 2e édition des Journées de l'Ordre National des Médecins de Côte d'Ivoire (JONMCI 2026), l'Ordre National des Médecins de Côte d'Ivoire (ONMCI) et Elfie annoncent la signature d'un partenariat destiné à faciliter l'accès des médecins ivoiriens aux outils numériques et à l'intelligence artificielle appliqués à la santé.

Dans le cadre de cet accord, les médecins ivoiriens inscrits au Tableau de l'Ordre de l'année en cours pourront bénéficier gratuitement de ElfieCare, une plateforme numérique conçue pour accompagner la pratique médicale quotidienne et améliorer le suivi des patients.

« Le numérique et l'intelligence artificielle transforment profondément la pratique médicale. La responsabilité de l'Ordre est d'accompagner cette évolution afin que les médecins ivoiriens puissent bénéficier de ces innovations dans des conditions sûres, équitables et respectueuses de leur indépendance professionnelle.

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Ce partenariat permet de mettre des outils numériques performants à la disposition de tous les médecins, où qu'ils exercent sur le territoire, tout en réaffirmant un principe essentiel : la décision médicale demeure, en toutes circonstances, celle du médecin. » déclare Dr BAKAYOKO Aboubakar Sidick, Président de l'Ordre National des Médecins de Côte d'Ivoire.

Ce partenariat porte sur plusieurs aspects au bénéfice aussi bien du praticien et du patient d'une part, que du système sanitaire en Côte d'Ivoire d'autre part :

Des outils numériques au service de la pratique médicale

ElfieCare accompagne le médecin à différentes étapes de la prise en charge : synthèse du dossier patient en amont de la consultation, assistance à la prise de notes, structuration du suivi et accès à l'information scientifique. Ces fonctionnalités s'appuient notamment sur des technologies d'intelligence artificielle conçues pour assister le professionnel de santé dans son exercice. Elles constituent des outils d'aide à la pratique et ne se substituent ni au jugement clinique ni à la responsabilité du médecin.

Un accompagnement des patients entre les consultations

Les patients peuvent parallèlement accéder gratuitement à Elfie, via l'application ou directement sur WhatsApp, afin de bénéficier d'un accompagnement entre deux consultations : suivi des traitements et des paramètres de santé, rappels, conseils d'hygiène de vie et éducation thérapeutique.

L'objectif est de renforcer la continuité du suivi et l'implication du patient dans la prise en charge de sa santé, en complément de la relation avec son médecin.

Un partenariat qui accompagne la transformation numérique de la santé en Côte d'Ivoire

Cette collaboration s'inscrit dans la dynamique de déploiement d'Elfie en Côte d'Ivoire, engagée depuis juillet 2026 avec les acteurs du système de santé.

En effet, le Centre Antidiabétique d'Abidjan (CADA) constitue le premier établissement de référence associé à cette démarche, aux côtés de Sanofi, partenaire stratégique d'Elfie en Côte d'Ivoire. Les professionnels de santé du CADA utilisent déjà ElfieCare dans leur pratique et les premiers patients bénéficient d'un suivi à travers l'écosystème Elfie.

Présent dans plus de 30 pays et utilisé par près de deux millions de patients, Elfie développe son approche sur la base de travaux scientifiques ayant notamment fait l'objet de publications dans l'American Heart Journal et l'European Heart Journal, ainsi que de présentations au congrès de l'European Society of Cardiology.

À travers ce partenariat, l'ONMCI et Elfie entendent contribuer à une médecine plus connectée, plus accessible et mieux outillée, tout en préservant les exigences fondamentales de déontologie, de confidentialité, de sécurité des données, d'indépendance professionnelle et de responsabilité médicale.