Cote d'Ivoire: Soutien aux élèves drépanocytaires - L'Ong Lanaya Universel au chevet de 50 enfants

Engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre la leucémie et la drépanocytose, l'Ong Lanaya Universel a offert, le 10 octobre 2026, des kits scolaires et des médicaments à 50 élèves drépanocytaires. Une initiative destinée à soulager les familles et à favoriser la réussite scolaire des bénéficiaires.

La remise a été organisée à l'Ipnetp, sous la présidence de la directrice générale de l'institution, Prof. Mansilla Edmée, également membre d'honneur de l'organisation.

Représentant la présidente de l'Ong, Mme Fofana Awa, le secrétaire général, Fadiga Abdoulaye, a rappelé l'engagement de Lanaya Universel aux côtés des enfants atteints de leucémie et de drépanocytose. « Depuis 2005, notre mission est d'accompagner ces enfants courageux et leurs familles », a-t-il souligné, évoquant les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Dans cette dynamique, chaque bénéficiaire a reçu un kit scolaire ainsi que deux boîtes d'Acfol, un médicament utilisé dans la prise en charge de la drépanocytose. Pour l'Ong, cette action vise à alléger les charges des parents et à permettre aux élèves concernés d'aborder l'année scolaire dans de meilleures conditions.

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Fadiga Abdoulaye a également exprimé sa gratitude aux partenaires de l'organisation, notamment à « Tonton Bouba », dont le soutien a permis l'acquisition des médicaments distribués. Il a par ailleurs salué l'accompagnement des médias dans la sensibilisation à la cause des enfants drépanocytaires.

Présente à la cérémonie, Flore Judith, aide-soignante en immuno-hématologie au Chu de Cocody, a insisté sur l'importance d'une alimentation équilibrée, d'une bonne hydratation et du respect du suivi médical pour prévenir les complications liées à la maladie. Elle a aussi exhorté les parents à poursuivre leurs efforts pour assurer le bien-être de leurs enfants.

Pour sa part, la bienfaitrice de l'Ong, Brakissa Rabet Bakayoko, a salué le travail de Lanaya Universel et appelé à une plus grande solidarité autour des personnes atteintes de drépanocytose. Encourageant les enfants à croire en leurs rêves, elle leur a souhaité une excellente année scolaire.