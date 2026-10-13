Cote d'Ivoire: Soutien aux élèves drépanocytaires - L'Ong Lanaya Universel au chevet de 50 enfants

13 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre la leucémie et la drépanocytose, l'Ong Lanaya Universel a offert, le 10 octobre 2026, des kits scolaires et des médicaments à 50 élèves drépanocytaires. Une initiative destinée à soulager les familles et à favoriser la réussite scolaire des bénéficiaires.

La remise a été organisée à l'Ipnetp, sous la présidence de la directrice générale de l'institution, Prof. Mansilla Edmée, également membre d'honneur de l'organisation.

Représentant la présidente de l'Ong, Mme Fofana Awa, le secrétaire général, Fadiga Abdoulaye, a rappelé l'engagement de Lanaya Universel aux côtés des enfants atteints de leucémie et de drépanocytose. « Depuis 2005, notre mission est d'accompagner ces enfants courageux et leurs familles », a-t-il souligné, évoquant les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Dans cette dynamique, chaque bénéficiaire a reçu un kit scolaire ainsi que deux boîtes d'Acfol, un médicament utilisé dans la prise en charge de la drépanocytose. Pour l'Ong, cette action vise à alléger les charges des parents et à permettre aux élèves concernés d'aborder l'année scolaire dans de meilleures conditions.

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Fadiga Abdoulaye a également exprimé sa gratitude aux partenaires de l'organisation, notamment à « Tonton Bouba », dont le soutien a permis l'acquisition des médicaments distribués. Il a par ailleurs salué l'accompagnement des médias dans la sensibilisation à la cause des enfants drépanocytaires.

Présente à la cérémonie, Flore Judith, aide-soignante en immuno-hématologie au Chu de Cocody, a insisté sur l'importance d'une alimentation équilibrée, d'une bonne hydratation et du respect du suivi médical pour prévenir les complications liées à la maladie. Elle a aussi exhorté les parents à poursuivre leurs efforts pour assurer le bien-être de leurs enfants.

Pour sa part, la bienfaitrice de l'Ong, Brakissa Rabet Bakayoko, a salué le travail de Lanaya Universel et appelé à une plus grande solidarité autour des personnes atteintes de drépanocytose. Encourageant les enfants à croire en leurs rêves, elle leur a souhaité une excellente année scolaire.

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