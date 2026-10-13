Cote d'Ivoire: Campagne café-cacao 2026-2027 - Banque Atlantique Côte d'Ivoire s'engage aux côtés des acteurs de la filière

Dans le cadre de la campagne de commercialisation du binôme café-cacao, Banque Atlantique Côte d'Ivoire, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), a donné, le 29 septembre 2026, à Abidjan, le coup d'envoi de sa campagne café-cacao 2026-2027, rapporte un communiqué de l'institution bancaire dont Fratmat.info a reçu copie le mardi 13 octobre 2026.

Cette rencontre a réuni les principaux acteurs de la filière autour de Naziha Belkeziz, président-directeur général du groupe Bcp.

Cette nouvelle campagne illustre, en effet, la volonté de la banque de renforcer son accompagnement des acteurs de la filière café-cacao. En s'appuyant sur la dynamique de la campagne précédente et sur le soutien du groupe, la banque mobilise cette année ses experts et ses capacités d'intervention pour répondre aux besoins spécifiques de l'ensemble de l'écosystème.

« La filière café-cacao est au coeur de la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Notre ambition est précisément d'accompagner l'ensemble de cet écosystème, à chaque maillon : coopératives et organisations de producteurs, négociants et opérateurs de commercialisation, exportateurs, transformateurs et industriels », a déclaré Naziha Belkeziz.

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Selon elle, le rôle de son institution ne se limite pas au financement. La banque entend être un partenaire de référence, capable de proposer des solutions adaptées aux enjeux des acteurs de la filière et de soutenir leurs projets de développement.

Cet engagement se traduit par un dispositif couvrant les différents maillons de la chaîne de valeur, de la production à la transformation, en passant par la collecte, le négoce, le préfinancement des opérations, le financement du stockage, l'accompagnement des exportateurs, ainsi que le financement des investissements et des projets de transformation locale.

À travers cette approche, l'institution bancaire entend conjuguer proximité, expertise sectorielle et capacité de financement au service des différents acteurs.

À noter que cette mobilisation s'inscrit dans l'engagement du groupe en faveur du développement des économies africaines et de l'accompagnement des secteurs stratégiques du continent.