Cote d'Ivoire: Habitat urbain/Abidjan 2030 - L'École d'architecture d'Abidjan veut former les architectes du logement de demain

À l'horizon 2030, la perspective d'une agglomération abidjanaise accueillant 10 millions d'habitants donne une portée particulière au thème de la rentrée académique 2026-2027 de l'Eaa. Qui a annoncé des réformes pédagogiques destinées à mieux préparer ses étudiants aux mutations du secteur.

L'Ecole d'architecture d'Abidjan a organisé sa rentrée solennelle le 10 octobre 2026, à Cocody. « D'Attécoubé à Bingerville : comment se loger dignement à Abidjan qui accueillera 10 millions d'habitants en 2030 » est le thème retenu pour cette rentrée. Lequel résume l'ampleur du défi auquel la capitale économique ivoirienne doit faire face dans seulement une poignée d'années.

Déclinaison du thème international « Le logement est un droit humain : Construisez-le », cette thématique a permis des échanges qui ont mis en perspective le rôle de la formation dans la recherche de solutions durables aux besoins d'habitat dans la capitale économique ivoirienne.

Former des architectes capables de répondre aux besoins des villes

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Pour Amon Joseph, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (Oaci) et du conseil d'administration de l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa), la réponse aux défis urbains passe également par une architecture qui valorise l'identité culturelle ivoirienne.

Selon lui, les futurs professionnels doivent pouvoir intégrer les références architecturales traditionnelles dans leurs méthodes de conception afin de produire des ouvrages adaptés aux usages, aux modes de vie et aux réalités du pays.

Le président du conseil d'administration a également insisté sur la nécessité de renforcer la maîtrise de l'anglais, devenu essentiel pour accéder aux connaissances, aux partenariats et aux expériences internationales. Il a exhorté les étudiants à faire preuve de persévérance, de rigueur et d'assiduité, rappelant que l'apprentissage du métier exige un engagement constant.

Culture, anglais et immersion professionnelle, les leviers de l'Eaa

Pour traduire ces ambitions dans la formation, le directeur général de l'établissement, Paul Aké Blanchard, a annoncé deux initiatives : le « Vendredi artistique et culturel » et la consécration du vendredi à la pratique de l'anglais. La première vise à valoriser les traditions africaines, notamment à travers les tenues vestimentaires, tout en stimulant la créativité et le sentiment d'appartenance à l'école.

La seconde ambitionne de faire de l'Eaa un établissement bilingue. La maîtrise de l'anglais doit permettre aux étudiants de présenter et de défendre leurs projets architecturaux, mais aussi de saisir des possibilités de formation et d'emploi à l'étranger.

Sur le plan pédagogique, la directrice académique adjointe, Grâce Raïssa Gohi, a annoncé des cours de renforcement pour les étudiants en difficulté, ainsi qu'un rapprochement accru avec les entreprises et les professionnels du bâtiment.

« Conférences, ateliers, formations, visites de chantiers et d'usines de matériaux doivent permettre aux apprenants de mieux appréhender les techniques constructives et les contraintes concrètes de réalisation des projets », a-t-elle dit. Des workshops, séminaires, voyages d'études et autres activités de mobilité viendront compléter ce dispositif.

Du savoir architectural à la qualité du cadre de vie

L'enjeu pour l'Eaa est de rapprocher davantage la formation des réalités du développement urbain. Face aux besoins croissants en logements à Abidjan, les compétences des architectes sont déterminantes dans la conception des espaces d'habitation, l'organisation des quartiers et l'amélioration du cadre de vie. Leur contribution suppose une connaissance des matériaux, des techniques de construction, des usages locaux et des contraintes auxquelles sont confrontés les ménages.

En renforçant les liens avec les entreprises, en développant les compétences linguistiques et en intégrant davantage les références culturelles dans l'apprentissage, l'école entend élargir les capacités d'action de ses futurs diplômés.

La directrice académique adjointe a, pour sa part, rappelé aux étudiants l'importance de la discipline, de la ponctualité et du respect du règlement intérieur. Autant d'exigences nécessaires à la construction de parcours professionnels solides.