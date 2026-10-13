Cote d'Ivoire: Commerce en ligne - Les vendeurs préparent le Black Friday 2026

Une rencontre prévue le 22 octobre à Abidjan réunira environ 200 vendeurs autour du partage d'expériences et de la préparation aux enjeux du Black Friday 2026.

À l'approche du Black Friday 2026, prévu dans le calendrier commercial de fin d'année, Jumia Côte d'Ivoire annonce une rencontre avec les vendeurs présents sur sa plateforme, le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan. Environ 200 participants sont attendus à cette activité consacrée aux pratiques du commerce en ligne et à la préparation de cette période de forte activité commerciale.

Selon Caroline Petit, directrice générale de Jumia Côte d'Ivoire, cette initiative vise à permettre aux vendeurs de mieux anticiper les enjeux liés à cette échéance. Pour les acteurs du commerce en ligne, le Black Friday peut représenter une occasion d'accroître leur visibilité et de toucher de nouveaux clients. Les résultats dépendent toutefois de leur préparation et de leur capacité à répondre à la demande.

Partage d'expériences entre vendeurs

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La rencontre prendra la forme d'un panel réunissant des vendeurs aux profils et aux niveaux d'expérience variés. Les participants les plus expérimentés pourront présenter leurs parcours et partager leurs pratiques avec les autres acteurs de la plateforme.

Les échanges porteront notamment sur les moyens de préparer son activité à une période marquée par une intensification des opérations commerciales. L'entreprise prévoit également de présenter les initiatives et les solutions qu'elle a mises en place dans le cadre du Black Friday 2026.

Au-delà de cette échéance, la rencontre s'inscrit dans un contexte où les vendeurs en ligne doivent adapter leur organisation aux attentes des consommateurs, à la concurrence et aux variations de la demande.

Cette activité permettra ainsi aux participants d'échanger sur leurs expériences et les difficultés rencontrées dans la conduite de leurs activités commerciales en ligne.