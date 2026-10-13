Maroc: Le Royaume prend part à Bangkok aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale

Le Maroc prend part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), qui se tiennent du 12 au 18 octobre à Bangkok (Thaïlande), avec la participation d'une délégation de hauts responsables du ministère de l'Économie et des Finances et de Bank Al-Maghrib.

Ces réunions se déroulent dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les pressions sur les prix de l'énergie, l'alourdissement de la dette publique et les transformations induites par l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Au coeur des échanges figure la recherche de réponses coordonnées aux incertitudes qui pèsent sur la croissance mondiale, la stabilité financière et les trajectoires de développement, ainsi que la nécessité de concilier discipline budgétaire, investissement productif et création d'emplois.

Ces Assemblées réunissent des gouverneurs de banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, des responsables d'institutions financières internationales, des représentants du secteur privé et des acteurs de la société civile, autour des principaux enjeux économiques et financiers mondiaux.

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Le programme prévoit notamment une série de réunions et de tables rondes consacrées au potentiel de l'IA en matière de création d'emplois dans les économies en développement, à la mobilisation des capitaux privés au service de l'emploi, ainsi qu'aux enjeux du développement et à la convergence des politiques économiques.

Au-delà des sessions plénières, ces Assemblées constituent également une plateforme de concertation et d'échanges bilatéraux entre les délégations participantes et les responsables des institutions financières internationales, permettant d'aborder les priorités économiques des pays membres et les perspectives de coopération.

Les Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent généralement deux années sur trois à Washington et, tous les trois ans, dans un autre pays membre des deux institutions de Bretton Woods.

En 2023, Marrakech a abrité ces Assemblées qui ont réuni des représentants de 189 délégations, dont des ministres des Finances et du Développement, des hauts responsables des deux institutions, des gouverneurs de banques centrales, des parlementaires, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, ainsi que des universitaires.