Maroc: Pourquoi la ligne politique de l'USFP est la seule boussole de renouveau de l'échiquier marocain ?

Au lendemain des élections législatives du 23 septembre 2026, certains commentateurs et courants critiques au sein de l'espace progressiste se sont empressés à produire des jugements sur la prestation de l'USFP.

En observant la contraction arithmétique de notre représentation parlementaire (de 34 à 26 sièges), la tentation du raccourci et de la remise en cause interne est grande. Pourtant, réduire la portée politique de l'USFP à un simple décompte de bulletins, c'est méconnaître l'essence même du combat politique et la valeur des choix stratégiques portés avec courage et lucidité par les instances dirigeantes du parti.

Alors que les tractations battent leur plein pour la composition du nouveau gouvernement dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri, l'USFP se retrouve au centre de l'échiquier national. La pertinence de notre ligne politique se mesure à sa capacité d'influence institutionnelle et à la fermeté de ses principes.

Les attaques venant de certains détracteurs ou d'alliés au sein de la Koutla souffrent d'une amnésie stratégique. Loin des postures morales et des aventures dogmatiques qui condamnent au magistère de la parole stérile, l'USFP s'impose comme un partenaire incontournable, capable d'insuffler sa profondeur doctrinale et ses orientations programmatiques chez ses partenaires.

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La position affichée par la direction de l'USFP face à l'élargissement de la coalition à des formations libérales-conservatrices démontre que notre parti ne cherche pas les portefeuilles pour le simple pouvoir. Il cherche à garantir l'homogénéité politique d'une coalition centrée sur la justice sociale et les grandes réformes.

« Toute éventuelle participation gouvernementale doit s'inscrire dans le cadre de convergences programmatiques et politiques clairement définies ». Il ne s'agit pas d'un ralliement aveugle, mais d'une co-construction du cap réformiste national.

Le débat interne, bien qu'héritier de notre tradition démocratique, ne doit pas devenir le réceptacle d'ambitions personnelles ou d'illusions politiques. Les voix qui réclament un repli dogmatique ou un alignement systématique sur l'opposition oublient la responsabilité historique de l'USFP :

La mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale, de la réforme de l'éducation et de la santé exige une présence forte au sein des organes de décision. L'USFP n'a pas vocation à regarder les transformations du Royaume depuis les gradins, mais à en être l'architecte social.

Que ce soit pour la mise en œuvre du plan d'autonomie dans nos provinces du Sud, la révision du Code de la Famille (Moudawana) ou l'accélération de la transition énergétique, l'expertise des cadres de l'USFP est indispensable.

L'histoire de notre parti enseigne que la véritable gauche réformiste est celle qui transforme le réel. La vision pragmatique et courageuse portée par la Direction du Parti lui évite de tomber dans l'isolement politique ou dans la surenchère démagogique.

Malgré les soubresauts électoraux liés à des conjonctures locales complexifiées, le positionnement stratégique actuel de l'USFP lui offre une opportunité historique : réinjecter la doctrine sociale et progressiste au coeur de l'action gouvernementale.

Soutenir le Premier secrétaire et la direction actuelle dans cette phase décisive n'est pas seulement un acte de fidélité organisationnelle; c'est un choix de raison politique. C'est la garantie d'un USFP fort, influent, respecté par ses partenaires et capable d'inscrire durablement ses valeurs de progrès, d'égalité et de justice sociale dans l'avenir du Maroc.