Afrique: Hicham Dguig - L'équipe nationale a réalisé une belle prestation malgré les occasions manquées

13 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national, Hicham Dguig a affirmé que le match qui a opposé l'équipe du Maroc de futsal à son homologue algérienne, lundi soir à Rabat, pour le compte de la 1ère journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations, a été bon dans son ensemble, malgré les nombreuses occasions manquées.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, il a indiqué que ce match s'apparentait à un « derby » particulier, et a constitué la première rencontre directe entre les joueurs et les supporters marocains.

Il a souligné que le plus important pour lui dans ce match d'ouverture était d'intégrer tous les éléments nationaux et leur donner l'opportunité de jouer et d'intégrer cette compétition continentale.

Commentant le style de jeu de l'Algérie, Dguig a expliqué qu'elle a privilégié l'aspect défensif pour éviter d'encaisser un plus grand nombre de buts, ajoutant que « nous savons toujours qu'une défense rapprochée représente une difficulté, mais le plus important pour nous est de retrouver cette vitalité et cette énergie qui distinguent notre style de jeu ».

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Il a fait savoir que la prochaine étape portera sur l'amélioration de certaines lacunes techniques, notamment la gestion des occasions proches du but dans les 5 derniers mètres.

A l'issue de ce match, la Commission technique de la CAF a désigné le jouer marocain, Youssef Jouad homme du match après avoir marqué un hat-trick contribuant largement à la victoire du Maroc.

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